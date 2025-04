"Si Aston Martin va a por Verstappen, Alonso saldrá perdedor"

La Fórmula 1 cerró un intenso mercado de pilotos a finales del año pasado y el Mundial 2025 ha arrancado con muchas novedades, cambios tan relevantes como el de Lewis Hamilton a Ferrari y hasta seis rookies en la parrilla. Pero la historia no se ha acabado: los equipos ya miran de reojo al nuevo reglamento de 2026 y con ello, a las oportunidades de fichar a los pilotos más talentosos.

El próximo 'bombazo' podría tener como protagonista al campeón Max Verstappen: "Creo recibirá una oferta irresistible de Aston Martin", asegura Juan Pablo Montoya en Vision4Sport.

El ex piloto colombiano mantiene que no solo es una opción realista, sino que tendría consecuencias directas en el futuro de Fernando Alonso. "Si Aston Martin va a por Max, él sería el gran perdedor", advierte. "Fernando se retiraría y quizá se convertiría en embajador vitalicio de la compañía. Posiblemente la situación le enojaría, pero es la decisión correcta".

"Si eliminas a Lance de la ecuación, pierdes a Lawrence. Y si pierdes a Lawrence, lo pierdes todo. Pierdes Aston Martin, y no viene Max", argumenta Montoya, en referencia al vínculo familiar del propietario del equipo y el compañero de Alonso, Lance Stroll.

Un año de prórroga

Con todo, Montoya no está hablando de la próxima temporada, cuando entre en vigor la nueba normativa de la F1, sino de cara a 2027, lo que le concendería a Verstappen un tiempo extra antes de tomar una decisión drástica y romper anticipadamente el contrato que le une a Red Bull hasta 2028.

Viendo la deriva del equipo de las bebidas energéticas, el tetracampeón podría buscar nuevos horizontes antes de que finalice su actual acuerdo con los de Milton Keynes. Y en este escenario, la propuesta de Aston Martin ganaría enteros frente al ya conocido interés de Toto Wolff y Merceces por el neerlandés.

Cuando Hamilton anunció su marcha a Ferrari, el equipo de Brackley buscaba un sucesor y Wolff dejó claras sus intenciones de fichar a Verstappen: "Es el primero en la lista", reconoció. Pero el flirteo parece que ha terminado, de momento.

"Estamos muy satisfechos con nuestros pilotos", dice ahora Wolff, que ha visto como su apuesta por el joven Kimi Antonelli se está consolidando y George Russell se ha afianzado en posiciones de podio, si bien el británico aún no ha renovado.

Verstappen podría recalar en Silverstone. Además de la macro inversión de Lawrence Stroll, con nuevas instalaciones y túnel de viento de última generación, Max se reencontraría con Adrian Newey y seguiría contando con motores Honda, ya que en 2026 el constuctor japonés cambiará Red Bull por Aston Martin.

Está por ver el rendimiento de Red Bull cuando empiece su aventura con Ford y Red Bull Powertrains (RBPT). Y en este sentido, Montoya cree Verstappen que "podría darle una oportunidad a Red Bull durante un año (26) y también a Adrian para que empiece su labor en Aston Martin. No puede hacerlo de inmediato. ¿Van a ser mejores que el año que viene? Sin duda. Pero no creo que vayan a empezar a ganar carreras a raudales”, considera.

Eso sí, el colombiano lo tiene claro: Si el motor de RBPT no es competitivo a principios de la próxima temporada, Max se irá. “Pero si Red Bull tiene problemas en el primer año, no me sorprendería que para la tercera carrera, Max ya haya firmado con otro equipo”, vaticina. “Si yo fuera Max, iría a Aston. Mercedes también estaría bien, pero Aston sería la opción lógica, teniendo a Adrián y a Honda. Todos lo que han ganado con él están ahí”.