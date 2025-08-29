Así es el Aston Martin Vantage S, nuevo Safety Car en la Fórmula 1

Aston Martin aumenta la emoción al frente de la parrilla de la F1®, donde el nuevo Vantage S se convierte en el Official FIA Safety Car de la Formula 1. Esta última incorporación a la legendaria estirpe de modelos de altas prestaciones ‘S’ de Aston Martin es el Vantage más orientado al rendimiento jamás creado. Su debut en la Fórmula 1® se producirá en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, este fin de semana.

Con un motor V8 Twin-Turbo de 4.0 litros que produce 680 CV de potencia y 800 Nm de par motor, este Vantage S especialmente equipado ofrece unas prestaciones de ensueño: acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos y su velocidad máxima es de 325 km/h, lo que le permitirá liderar ante los vehículos de competición más rápidos del mundo en régimen de coche de seguridad. Las mejoras aerodinámicas adicionales, entre ellas un nuevo alerón trasero, junto con elementos habituales como la barra de luces de la FIA, han sido diseñadas para ofrecer la máxima estabilidad y visibilidad durante su despliegue.

Aston Martin Vantage S / Dominic Fraser

Alex Long, Global Marketing Director de Aston Martin, asegura que “el Vantage S representa la cima del rendimiento para el modelo que constituye el corazón de la marca Aston Martin. Con mayor potencia y un dinamismo aún superior, este vehículo estaba destinado a asumir el prestigioso papel de Safety Car de la F1®, y será un motivo de gran orgullo tanto para nuestros compañeros como para nuestros clientes verlo liderar la parrilla cada vez que sea requerido. En términos de brand awareness, nada es comparable con la Fórmula 1®, y estamos orgullosos de desempeñar nuestro papel en lo que consideramos que es el mayor espectáculo del mundo”.

El Aston Martin Vantage S encarna la pasión de la marca por la conducción. Visualmente, los aficionados a la F1® podrán apreciar unas nuevas rejillas en el capó, diseñadas para optimizar la extracción del aire caliente del motor V8 con configuración ‘hot-V’, así como un alerón trasero de ancho completo que aumenta la carga aerodinámica posterior y contribuye a mantener un reparto global de carga con predominio en el eje delantero. Todo ello proporciona al piloto oficial del Safety Car, Bernd Mayländer, una respuesta excepcional en la entrada en curva y un elevado nivel de adherencia, aspectos esenciales cuando es seguido por los mejores pilotos y monoplazas del mundo.

Bernd Mayländer, piloto del safety car de la FIA, considera que "la incorporación del Vantage S como Safety Car oficial de la FIA en la Fórmula 1® representa otro claro paso adelante en las capacidades de rendimiento del Vantage, mostrando prestaciones que me permiten responder de manera aún más rápida y segura cada vez que recibimos la llamada para salir a pista. Me enorgullece ser uno de los primeros en conducir el Vantage S y espero con entusiasmo recorrer los mejores circuitos del mundo al volante del Vantage más orientado al rendimiento creado hasta la fecha”.

El Aston Martin Vantage S – pintado en el mismo color Podium Green que los monoplazas del equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1® – está llamado a convertirse en una emocionante nueva incorporación a la Fórmula 1®, junto al Aston Martin DBX707, que continúa desempeñando el papel de Official FIA Medical Car en la Fórmula 1®.