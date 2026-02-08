Aston Martin toma Nueva York a un mes para que arranque la F1

Exactamente dentro de un mes, el 8 de marzo, el GP de Australia abrirá una nueva temporada de F1. Una de las más desafiantes para equipos y pilotos, que tendrán que hacer frente a los importantes cambios que afectan a motores, chasis y neumáticos en base al nuevo reglamento.

Para todos, el desafío es mayúsculo y en particular para Aston Martin y Fernando Alonso, que este lunes a las 20:00 h. (hora en España) presentan oficialmente el nuevo monoplaza AMR26. El primero diseñado por Adrian Newey, el primero con motores Honda y tal vez, el último que pilote el asturiano, que debe decidir si abandona definitivamente el Mundial a final de curso (cumple 45 años en julio) o se concede una prórroga.

De momento y a modo de aperitivo, Aston Martin ha tomado Times Square en Nueva York, inundando las pantallas gigantes con las caras de Newey, Alonso y Stroll. También lucen en carteles luminosos en Arabia, muy cerca de la sede de su patrocinador personal Aramco, donde mañana se celebrará la presentación del coche, que será retransmitida a nivel mundial a través de la plataforma TikTok, otro de los socios del equipo.

Esta noche, en el descanso de la Superbowl, el equipo estadounidense Cadillac desvelará su primer monoplaza de F1, ya que en 2026 se convierten en la undécima escudería de la parrilla. Y el lunes, a las 15.00 horas, antes del evento de Aston Martin, los campeones actuales, McLaren, darán a conocer la nuevo ‘arma’ papaya de Lando Norris y Oscar Piastri, con el británico luciendo ya el número 1 en el chasis.

A continuación, con todos los coches ya presentados formalmente y completados los primeros test de pretemporada a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona, quedarán otros seis días de ensayos Bahrein, divididos en dos tandas (11-13 de febrero y 18-20 de febrero) que deberían empezar a despejar las dudas sobre el rendimiento y las expectativas reales de cada equipo, así como la posición definitiva de la FIA acerca de la presunta ventaja de Mercedes.

La carrera del desarrollo se prolongará más allá de los test y probablemente durante toda la temporada, ya que el extremo cambio de reglamento técnico de 2026 exigirá a todos los equipos emplearse a fondo para tratar de destacarse. En Aston Martin resumen la idea que quieren proyectar en tres palabras: "Inquebrantable", asociada a Fernando Alonso; " Visión”, vinculada a Adrian Newey; e "Implacable" para Lance Stroll. Toda una declaración de intenciones que habrá que plasmar en pista.