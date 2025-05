¡Aston Martin tendrá un paquete de mejoras para Silverstone!

Adrian Newey disputó el primer Gran Premio junto a Aston Martin en un trazado. Sin ir más lejos, Newey se estrenó en el mítico trazado de Mónaco. El objetivo del ingeniero británico es desarrollar el monoplaza de 2026, pero tampoco pierde de vista el coche de esta temporada.

En otras ocasiones, el británico había asegurado que el desarrollo del monoplaza también consistía en conocer la mente de los dos pilotos del equipo. Es por ese motivo por el que Newey ha dejado por primera vez su mesa de dibujo en la oficina para participar físicamente en el trazado.

La desventaja de Aston Martin

Por ahora, Newey sabe que tiene un trabajo complicado con el equipo. Aston Martin ocupa la séptima posición en el Campeonato de Equipos y Fernando Alonso todavía no ha conseguido sumar ningún punto. El proceso del monoplaza se ha estancado desde la temporada 2023, el año donde consiguieron empezar con seis podios en las primeras seis carreras.

El trabajo de Newey

Adrian Newey es considerada uno de los mejores ingenieros de la Fórmula 1, y ese reconocimiento se le ha otorgado por sus múltiples títulos en la categoría: "Entro en una especie de trance de diseño en el que no soy muy consciente de lo que sucede a mi alrededor" explicó Newey en una entrevista publicada por F1.

"Los coches de ahora son tan complicados y las herramientas de investigación tan sofisticadas que, desde principios de marzo, me cuesta cumplir los plazos para poner en marcha un coche en febrero" recalcó Newey sobre el desarrollo del próximo monoplaza de Aston Martin. Lawrence Stroll nombró a Newey como socio gerente, este sería uno de los motivos por el que el ingeniero dedica tantas horas al buen desarrollo del coche. El tiempo no parece estar del lado de Adrian Newey, es por ese motivo por el que está centrado en 2026 y no en el actual coche de Alonso y Stroll.

Cumplir con los plazos de desarrollo se ha convertido en un reto para Newey: "Lo intento, porque la experiencia me dice que, si bien es tentador forzar el sistema y dejar que todo se deslice un poco, si se deja que se deslice demasiado, los detalles pueden verse afectados".

La revolución de 2026

La próxima temporada se verá marcada por el cambio de reglamento y esto podría jugar al favor del equipo británico: "Lo importante que siempre ocurre cuando hay un cambio de reglamento tan importante como ese es que todos los equipos tienen recursos limitados. Creo que, debido a nuestra novedad, quizás estemos particularmente limitados en algunas áreas".

Aunque la sede de Aston Martin cuenta con las últimas novedades, también presenta algunas debilidades: "Es justo decir que algunas de nuestras herramientas son débiles. Concretamente, el simulador de conductor en el circuito requiere mucho trabajo porque no correlaciona en absoluto, lo cual es una herramienta fundamental de investigación".

El trabajo en equipo es fundamental y Newey recalcó sentirse afortunado de estar cerca de Cowell: "Creo que tengo mucha suerte de empezar con Andy Cowell, a quien conozco desde hace muchos años, así podemos dividir nuestras responsabilidades y ambos continuar con nuestros respectivos trabajos. Elaborar un plan para llevarlo adonde tiene que estar probablemente sea un proyecto de dos años en realidad".

"Tendremos una actualización alrededor de Silverstone"

"Hay un pequeño equipo central que está trabajando en el coche de 2025 y seguirá haciéndolo durante unos meses más. Tendremos una actualización alrededor de Silverstone. Así que he estado charlando con el equipo central sobre lo que están haciendo, discutiendo ideas, aportando algunas y ya veremos cómo llegamos".

Tras el Gran Premio de Mónaco, en el que Alonso tuvo que retirar el coche por problemas técnicos, Adrian Newey continuará trabajando en el desarrollo del equipo británico.