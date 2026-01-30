Aston Martin suma y sigue: sin problemas de motor y buenas sensaciones

El AMR26 de Aston Martin sigue acumulando buenas sensaciones. La última jornada de los test a puerta cerrada celebrados en el Circuit de Barcelona-Catalunya contó con mucha actividad en pista, puesto que buena parte de los equipos habían reservado esta jornada por unos u otros motivos. Ferrari, McLaren, Audi, Haas, Alpine, Cadillac y Red Bull aprovecharon la jornada final en la que todos los focos estuvieron puestos en el AMR26 y Fernando Alonso, que volvieron a elevar el listón a medida que iban sumando vueltas a sus espaldas.

A diferencia del jueves, Aston Martin no esperó a la tarde para echar a rodar y se puso a trabajar desde los primeros compases de la sesión. Con el asturiano a los mandos, las primeras vueltas fueron de instalación, con velocidad limitada, aunque eso no impidió que el asturiano fuera mejorando sus cronos, del 1'28''034 al 1'20"795 con el que se fue al descanso del medio día. Sin apretar en ningún tramo, las sensaciones del AMR26 fueron más que positivas, siendo especialmente favorable la noticia de que el motor Honda parece fiable. Las más de 50 vueltas completadas por Alonso durante la primera tanda sin fallos mecánicos fueron buena muestra de ello.

En esos primeros compases, el mejor tiempo lo completó Charles Leclerc, que tomó el testigo de Lewis Hamilton en esta jornada. El monegasco fue el primero en bajar los tiempos (1:16.653), acercándose a la mejor marca que George Russell firmó en el Circuit. El mejor registro de la jornada y de todos los entrenamientos de Barcelona lo marcó el británico, con un tiempo de 1:16.3 en la sesión de tarde.

Le seguían no muy lejos los dos McLaren y Verstappen asomaba detrás, priorizando sumar giros a su monoplaza antes que sacar vueltas rápidas este viernes. Lando Norris se coló en el podio de las sesiones parando el cronómetro en 1:16.5 por la tarde, mientras que Piastri se centró en probar el monoplaza tras el problema de combustible que sufrió el jueves. Es la tónica habitual de unos test más pensados en comprobar la fiabilidad del motor que en buscar tiempos. En ese sentido, en la mayoría de equipos las noticias han sido positivas.

Noticias relacionadas

Y de Barcelona pasaremos a Bahréin, escenario de los segundos test de la pretemporada. Tocará esperar unos días todavía, del 11 al 13 de febrero, para ver rodar de nuevo a los monoplazas. Serán pruebas que no serán retransmitidas de manera íntegra, algo que mantendrá la incógnita sobre el rendimiento de los coches antes del estreno en Australia. Sí se podrán ver en directo los últimos test, nuevamente en Bahréin, del 18 al 20 de febrero. Y una vez terminados, todo se centrará en el estreno en Melbourne. El momento de la verdad, cada vez más cerca.