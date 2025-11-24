Aston Martin, la silla caliente de la Fórmula 1

Suelen decir que así cómo es tu casa es cómo realmente eres. En la Fórmula 1, un deporte de complejidad prácticamente infinita, intentar encajar tantas piezas en un mismo equipo de trabajo no es siempre la tarea más sencilla, menos cuando se trata de una escudería de nueva creación. Aston Martin no es una excepción, algo que la escudería verde está demostrando al mundo entero con sus múltiples reestructuraciones internas a lo largo de estos últimos tiempos.

Y es que poco o nada queda de ese Aston Martin que en 2021 echó a andar para cumplir el sueño de Lawrence Stroll de ser campeón en la Fórmula 1. Desde ingenieros, pilotos, cabezas de proyecto hasta jefes de equipo; no hay nadie que tenga su cargo asegurado en la escudería verde si no se cumple con el trabajo que se tiene asignado. Es la política de un magnate dispuesto a todo para ganar, aunque para ello deban de rodar cabezas constantemente o invertir cantidades faraónicas para incorporar a las mejores piezas del resto de equipos.

Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin F1 / ANNA SZILAGYI / EFE

Así ha sido como Aston Martin se ha convertido en una especie de silla caliente de la Fórmula 1, especialmente en lo que respecta a una de las figuras más importantes dentro de una escudería: el jefe de equipo. Otmar Szafnauer arrancó el proyecto en 2021 con ilusión renovada de llevar al equipo a la cima, aunque su aventura duró apenas una temporada antes de que Mike Krack entrase para ocupar su cargo. Su llegada coincidió con la mejor época de Aston Martin, especialmente en 2023 donde el equipo presentó un monoplaza capaz de pelear por las victorias con solvencia.

Andy Cowell, con las horas contadas

Sin embargo, la realidad no tardó en despertar a Aston Martin de su sueño, que vio como en cuestión de una temporada su rendimiento cayó en picado. El sacrificado terminó siendo el propio Mike Krack, que se apartó de su cargo para que diese entrada otra de las piedras preciosas de este mundo: Andy Cowell. El artífice del motor híbrido de Mercedes que más éxito ha tenido en la era actual de la Fórmula 1 llegaba como director de equipo, una época prometedora que parece que tiene los días contados.

Y es que según las últimas informaciones, Cowell sería el último jefe de equipo que perdería su cargo en Aston Martin desde su llegada a la Fórmula 1 en 2021. Sus supuestas desavenencias con Adrian Newey, así como los pobres resultados de la escudería, habrían precipitado una decisión que debería ser oficial en los próximos días. Se comenta que Andy no saldrá del organigrama, puesto que tomará funciones en el departamento que se encarga de la unidad de potencia, pero sí perdería su cargo al frente del equipo a efectos inmediatos.

Andy Cowell y Fernando Alonso / Aston Martin F1 Team

Su sucesor será el cuarto de Aston Martin desde 2021 hasta ahora. Los nombres que se barajan a estas horas son Andreas Seidl, anterior jefe de equipo de McLaren o incluso el mismísimo Christian Horner, antes en Red Bull. La cúpula encabezada por Lawrence Stroll debe tomar pronto una decisión capital para el futuro de la escudería, más todavía a sabiendas de que 2026 significa el paso al nuevo reglamento y la fecha marcada en rojo por Aston Martin para empezar a ser competitivos. No está permitido fallar.

En comparación con el resto de escuderías, Aston Martin, con cuatro, se convertirá en la segunda de todo el paddock que más jefes de equipo habrá tenido estos últimos años. Solamente será superada por Alpine, que ha contado con Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Bruno Famin, Oliver Oakes y Flavio Briatore desde 2021 hasta ahora. Tampoco se quedan atrás Racing Bulls, Williams o Sauber, con tres directores distintos, que han experimentado en sus propias carnes la presión de un mundo de máxima exigencia como la Fórmula 1.