F1
Aston Martin evita la sanción por retraso en la documentación del límite presupuestario
La FIA entiende que la escudería no ganó ni trató de ganar ninguna ventaja de la violación del procedimiento en cuestión
EFE
La escudería de Fórmula 1 Aston Martin, que cuenta en sus filas con el bicampeón mundial Fernando Alonso, ha evitado ser sancionada, pese a presentar de forma tardía la documentación del límite presupuestario de 2024, por producirse por causas ajenas al equipo y "no tratar de sacar ninguna ventaja".
"Aunque se ha encontrado que Aston Martin no ha realizado bien el proceso, no ha excedido el nivel del límite de costos, y la violación del procedimiento era de naturaleza muy menor, originada por circunstancias imprevisibles fuera del control del equipo de F1", expresó este martes la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en un comunicado.
"La escudería no ganó ni trató de ganar ninguna ventaja de la violación del procedimiento en cuestión", añadió el escrito que explicó que la escudería tendrá que hacerse cargo de los gastos administrativos del organismo.
El incidente se produjo porque la persona de la compañía independiente contratada por Aston Martin, encargada de firmar la documentación, se encontraba enferma en la fecha límite del 31 de marzo de 2025, aunque el equipo presentó el borrador.
Dentro del límite
Según la FIA, Aston Martin no superó el límite de gastos fijado en 135 millones de dólares (107 millones de euros), por lo que no obtuvo ninguna ventaja competitiva por el retraso.
Los otro nueve equipos cumplieron con el tope de gastos, que excluye salarios de pilotos y tres altos directivos, así como gastos de marketing.
