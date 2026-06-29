Aston Martin, rumbo a Silverstone: El peor momento para volver a casa

Qué pocas ganas de volver a casa. ¿Qué debieron pensar todos los trabajadores vestidos de verde que tras la carrera en Austria cogieron un avión de vuelta rumbo al Reino Unido? Debió ser uno de los viajes más amargos de la temporada.

El GP de Gran Bretaña, en Silverstone, es más que especial: competir en casa, con la fortísima cultura de automovilismo que hay en las islas, es otro rollo. En ningún circuito se llenan las gradas tan pronto como en el británico, donde nació el Mundial de F1, donde todo comenzó. La cita es tan emotiva como agotadora y exigente para Aston Martin, que tiene su moderna e impresionante nueva fábrica a media milla del circuito.

En Silverstone es cuando más gente te mira, más eventos en Londres y en el propio Campus hay organizados, más activaciones de marcas y más todo. Se tira la casa por la ventana y el paddock se llena de VIPS, aunque no sea Mónaco o Las Vegas.

Lo único que no hay estos días es velocidad en el coche verde, otra semana más. Fernando Alonso, preguntado en Austria por cómo motivar a las tropas en una situación así y a punto de correr en casa, expresó que “la semana comenzará muy temprano, ya el miércoles, creo, con marketing, visitas de la fábrica y todo ese tipo de cosas. Así que sí, es una semana importante para el equipo. Intentaré dar mi 100% por todos los trabajadores y por toda la familia”.

Levantar la moral en momentos así es complicado pero sus jefes, Mike Krack, jefe de rendimiento en pista, y Shintaro Orihara, de Honda, hacen un esfuerzo cuando les toca charlar con la prensa. La semana es tan diferente al resto del año que hasta algún trabajador ha aprovechado para cogerse vacaciones y saltársela.

Mejor hacerlo en unos días que llegan a ser agobiantes si estás trabajando dentro que en otro momento del curso. Es que una carrera de Fórmula 1 justo al lado de tu casa es un arma de doble filo. Si estás en una posición de equipo puntero, miras todo ese merchandising que lanza el equipo estos días con otros ojos. La vida es de color de rosa y todo es felicidad y sonrisas, acompañado de la suave meteorología que comandará Silverstone.

Sin embargo, si eres el peor equipo de la parrilla, tienes el coche más lento, tus pilotos no acaban carreras por constantes problemas mecánicos, clasificas a un segundo de Cadillac y tu único motor en la vida es tachar días en el calendario para que llegue la nueva versión del AMR26, pues todo se oscurece.

Coger esos aviones, hacer las maletas y ponerse el uniforme verde se hace más cuesta arriba. ¿Cómo sobrevives a una situación así, con tantos meses igual? “Vas un poco día a día”, contesta un veterano trabajador de la escudería británica.

Tampoco ayudan las palabras del jefazo de Honda, Shintaro Orihara, justo tras terminar últimos en Austria. Alonso dijo que había habido cierta mejora con el despliegue energético en clasificación. Por primera vez este año el coche no era impredecible en este área y había sentido el mismo despliegue en las tres vueltas de qualy que dio.

Pero el nipón dejó a la prensa fría hablando sobre esta cuestión: “Esto no ha mejorado de forma mágica en una noche, lo trabajamos mucho en Canadá y recibimos comentarios positivos de los pilotos este fin de semana, pero tal vez en el próximo evento haya otra situación…”. Dedos cruzados para seguir dando pasos adelante y que Alonso mantenga el buen humor que lució en Austria.

La puntilla es la tradicional visita a la fábrica de Aston Martin, una costumbre anual por estas fechas, en medio del Gran Premio de Gran Bretaña, donde estará SPORT. Para alguno, se trata simplemente del momento más especial del año en Fórmula 1: adentrarse, sin teléfono móvil, en los pasillos de la mejor fábrica de la parrilla deja a uno sin palabras.

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Solo unos pocos afortunados tienen la suerte de vivirlo. No obstante, cuánto dista la ilusión disparada el año pasado justo después de la llegada de Adrian Newey, que estaba dibujando tranquilamente en su despacho con camisa blanca y la segunda planta toda vacía, de lo de este año. Como mínimo, todo se ve con otros ojos. Y con un sabor agridulce. Llegarán tiempos mejores.