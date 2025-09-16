Aston Martin revela el origen de la avería de Alonso en Monza

A pesar de las complicaciones con el AMR25, Fernando Alonso no cesa en su intento de meter al monoplaza de Aston Martin en la zona de puntos en todos los Grandes Premios. Tras colarse en la Q3 del GP de Italia, el piloto asturiano se consolidó de nuevo entre los diez primeros clasificados durante la carrera. Aunque durante la vuelta 25 de la carrera dominical, mientras Alonso rodaba en la séptima plaza, la suspensión del coche cedió y se vio obligado a abandonar la pista.

El motivo de la avería

Después del incidente en la pista, se observaron varios motivos por los que la pieza llegó a romperse. Algunos comentarios culpaban la conducción de Fernando, pero la trazada del resto de pilotos demostraron que el asturiano no estaba cometiendo un error. Aston Martin confirmó a 'Motorsport.com' que la grava en la pista había sido la causa principal de la avería en el coche del '14'. Los mayores daños se encontraron principalmente en el flanco derecho.

"El equipo puede confirmar que la grava golpeó el coche de Fernando en varios lugares durante la primera vuelta de la carrera, incluyendo la suspensión, lo que causó daños. El equipo no era consciente de los daños. Una carga continua de baja intensidad acabó provocando el fallo de la pieza" las palabras del portavoz de la escudería británica fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

El error de Norris

Las principales sospechas apuntan a que el paso de Lando Norris por las escapatorias dejó caer las piedras por la pista que posteriormente dañaron el coche de Alonso. La escudería descartó en todo momento que la avería había estado provocada por un error de pilotaje.

En Melbourne, Alonso también tuvo que lidiar con un DNF provocado por la aparición de la grava en la pista. En aquella carrera fue Pierre Gasly el piloto que inundó la trazada con las piedras y aquello provocó el primer cero de la temporada para el asturiano.