Aston Martin revela la verdadera causa del bajón de rendimiento de Alonso

Aston Martin sorprendió el primer día de acción en el Gran Premio de los Países Bajos. En los primeros libres, Stroll y Alonso fueron los más rápidos tras los McLaren. Y aunque por la tarde el canadiense arruinó sus expectativas tras sufrir un aparatoso accidente, Fernando acabó segundo, a solo 87 milésimas de Norris.

El sábado el AMR25 ya no respondió con la misma eficiencia y Alonso, que se clasificó décimo en parrilla, lo atribuyó la menor carga de gasolina del día anterior, en comparación con sus rivales. Pero ahora hemos descubierto el auténtico motivo del bajón de rendimiento.

Mike Krack, director de pista de Aston Martin, ha revelado que tuvieron que levantar la altura del coche para evitar un exceso de desgaste en la plancha, con la consiguiente pérdida de velocidad y prestaciones.

“La plancha tiene desgaste y hay que cumplir con las normas después de la carrera. Solo puedes desgastar un milímetro. No hicimos muchas vueltas el viernes, Lance tuvo el accidente y Fernando no tuvo muchas vueltas de tanda larga, así que entras en un territorio desconocido en cuanto a desgaste y tienes que tomar un enfoque más conservador. Tuvimos que hacerlo y siempre cuesta algo de las prestaciones”, ha explicado el ingeniero luxemburgués.

Alonso, que terminó octavo en carrera, superado por Stroll (7º), no disimuló su malestar tras la carrera. “Estaba enfadado con la carrera, con todos, no hay nada que podamos hacer en esa situación. Buscamos la mejor solución, las condiciones habían cambiado”, alega Krack.

“Hay que tener en cuenta que éramos 13º y 19º en la vuelta 1 y la carrera podía ser muy larga. Con las circunstancias, tener un neumático duro adicional fue una buena decisión. Mantenemos el sexto en el campeonato con una desventaja similar a Williams así que en general podemos estar contentos”.