Aston Martin, sobre la renovación de Alonso: "Estamos trabajando en ello y estamos bastante confiados"

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Monza (Italia) para disputar la decimotercera cita del curso 2026 y, pasado el ecuador de la temporada, el futuro de Fernando Alonso en la categoría sigue siendo una auténtica incógnita. Sobre esto y todas las mejoras introducidas en los últimos grandes premios han hablado Mike Krack, ingeniero jefe en pista del equipo británico, y Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda.

En plena activación de la 'silly season', Alonso forma parte del conjunto de aquellos pilotos que aún no han desvelado su futuro. Pero desde Aston Martin aseguran que siguen "trabajando en ello". "Estamos bastante confiados en que encontraremos una buena solución para todos", decía Krack al ser preguntado por el asunto, tal y como recoge 'Marca'.

Fernando Alonso, en el muro de Aston Martin / Zak Mauger

Fernando ya dijo antes del parón veraniego que se tomaría las semanas de descanso para reflexionar, y que la decisión llegaría en el regreso a la competición. "La temporada empieza en marzo, así que tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Estáis empezando a impacientaros?", bromeaba el ingeniero del box británico. "Si es en septiembre, octubre o noviembre, realmente no es un problema. Al menos no para mí", decía, sobre la decisión que aún debe tomar el asturiano.

Desde la escudería son totalmente conscientes de que Monza se presenta, a priori, como una pista complicada para ellos. Es uno de los trazados con más rectas del calendario y más aceleración, algo que requiere de un motor potente. Y bien es sabido por todo aficionado a este 'mundillo' que la unidad de potencia del AMR26 no destaca por ser de las mejores de la parrilla. "Habrá equipos buscando rebufos por la falta de energía que tendrán. Creo que no será como en 2019. Pero nadie querrá ser el primero", decía Mike.

"Pequeños cambios, nada importante"

Antes del parón veraniego, en Hungría, se introdujeron distintas mejors en el chasis del AMR26 que ayudaron a que ambos pilotos de la fábrica pudiesen dar un salto hacia adelante. En Zandvoort (Países Bajos), llegó la nueva unidad de potencia. Sin embargo, para Italia no se preveen grandes cambios. "Serán pequeños cambios, pero nada importante", dijo.

Por otro lado, desde Honda esperan que sea un fin de semana un poco más complicado. "Aquí en Monza hay una demanda de potencia bastante elevada y, aunque introdujimos el nuevo motor y encontramos cierta ganancia de rendimiento, debemos ser realistas en este circuito, así que va a ser complicado en términos de potencia", dijo por su parte Orihara.

Apuntan desde la fábrica motorista que la manejabilidad es una de las tareas pendientes. "Hemos observado un paso adelante en términos de rendimiento, tal y como esperábamos. Lo habíamos confirmado en el banco de pruebas, así que fue algo positivo que encontramos en los Países Bajos, pero, por otro lado, detectamos algo que podía mejorar la manejabilidad. Así que hemos preparado, o actualizado, la característica de conversión y hemos preparado los datos de configuración y una nueva herramienta para adaptar la nueva combustión y conseguir una mejor manejabilidad, pero no fue suficiente para satisfacer al piloto en ese aspecto", valoraba. "Así que nuestro principal objetivo será confirmar la solución en Monza", confesaba.