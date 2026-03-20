Aston Martin y el relevo de Newey: Cinco jefes de equipo en cinco años

Aston Martin busca contratar a un nuevo jefe de equipo para que Adrian Newey pueda centrarse exclusivamente en el desarrollo y mejoras del AMR26, después de los graves problemas que afrontan desde la pretemporada. El equipo de Silverstone ha contactado con varios candidatos, pero según medios fiables como Autosport, el elegido es Jonathan Wheatley, que lleva solo diez meses en el floreciente proyecto de Audi y antes trabajó durante dos décadas con el propio Newey en Red Bull.

El jueves, después de que el presunto fichaje de Wheatley corriera como la ‘polvora’, Aston Martin y Audi se apresuraron que no entrarían a comentar “especulaciones de los medios”, aunque sin negarlo expresamente. El equipo de Lawrence Stroll ratificó en el cargo a Newey, pero a nadie se le escapa que el genial diseñador británico, de 67 años, es el primer interesado en liberarse de sus obligaciones como jefe de equipo, después de decir abiertamente que le “distraen” de su auténtica misión, que es conseguir que el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll sea competitivo.

Newey se unió a Aston Martin como socio técnico director a principios de 2025. Es accionista del equipo y, en la práctica, la figura de mayor rango dentro de la organización después del presidente del equipo, Lawrence Stroll. A finales del año pasado, asumió la jefatura del equipo tras una reorganización que apartó al anterior director ejecutivo y jefe de equipo, Andy Cowell. Sin embargo, Newey dejó claro que cubría una vacante a modo temporal.

En el primer gran premio de la temporada, en Australia, desempeñó sus funciones y atendió a los medios, pero en China trabajó ya forma remota y fue el actual jefe de operaciones en pista, Mike Krack, antiguo jefe de equipo, el que asumió la representación ante la prensa en Shanghai.

Cinco jefes, poca estabilidad

Si se confirma el acuerdo con Wheatley, será el quinto jefe de equipo de Aston Martin desde que la escudería de Lawrence Stroll se incorporó a la parrilla de la Fórmula 1 en 2021.

Otmar Szafnauer había liderado el equipo a través de múltiples transiciones, desde su anterior etapa como Force India hasta la era Racing Point, tras la adquisición de la estructura por parte de Lawrence Stroll.

Cuando se estrenó ya bajo las siglas de Aston Martin, en 2021, Szafnauer se mantuvo en el cargo, aunque solo duró una temporada. En enero de 2022 se anunció la salida de Szafnauer, que dejó al equipo séptimo en el Mundial de Constructores con la dupla formada por Sebastian Vettel y Lance Stroll.

El luxemburgués Mike Krack fue el elegido para sustituir a Szafnauer de cara a la temporada 2022. Llegó al equipo avalado por Martin Whitmarsh, después de ocupar cargos de responsabilidad en motorsport con BMW y Porsche, asó como en Fórmula 1 con Sauber.

Krack formó equipo de trabajo con Dan Fallows, ex mano derecha de Newey en Red Bull. 2023, con Fernando Alonso ya en Aston Martin, junto a Lance Stroll, fue un éxito, escalando al quinto puesto de constructores, el mejor equipo tras los cuatro ‘grandes’, y celebrando ocho podios del asturiano, que acarició la famosa victoria 33, especialmente en Mónaco y Canadá.

Sin embargo, Aston Martin dio un paso atrás y encadenó dos años de malos resultados y constantes decepciones para Alonso. Krack fue apartado de su cargo, aunque se ha mantenido en el equipo como director de pista hasta la actualidad.

Andy Cowell , artífice de las exitosas unidades de potencia de Mercedes en la era híbrida, encadenando ocho títulos de constructores, se incorporó a Aston Martin como CEO, cinco meses antes de sustituir a Krack en la siguiente reorganización directiva, cuando acabó asumiento también el rol de jefe del equipo de F1.

En noviembre de 2025 tras la visita de la delegación de Aston Martin a Sakura y constatar los problemas de Honda, nuevo motorista para 2026, Cowell fue cesado y encargado de supervisar la nueva colaboración con el fabricante japonés. a

Bajo la dirección de Cowell, la escudería terminó séptima en la clasificación de constructores en 2025, con un quinto puesto como mejor resultado en el Gran Premio de Hungría. La etapa de Newey como director del equipo comenzó de manera provisional para sucederle y no parece que vaya a extenderse demasiado. "El equipo tiene un gran problema de falta de liderazgo", denuncian periodistas que siguen de cerca la F1 como Antonio Lobato, que tiene claro que "más pronto que tarde" habrá nuevo jefe en Silvestone.