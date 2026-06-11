Aston Martin quiere "proteger" a sus pilotos en Barcelona: "Será duro"

Mike Krack, director de pista de Aston Martin, y Shintaro Orihara, ingegeniero responsable de Honda en F1, han comparecido este jueves en rueda de prensa en vísperas de Gran Premi de Barcelona-Catalunya para advertir a los aficionados locales que se preparen para un fin de semana “muy duro” de Fernando Alonso. Quizá más dificil de los seis disputados hasta la fecha.

El Circuit de Barcelona-Catalunya , escenario habitual de test y que este año alberga su 36ª edición consecutiva del gran premio, no tiene secretos para los equipos. Saben que es una pista exigente y que con toda probabilidad sacará a relucir las carencias del AMR26. No queda otra que armarse de paciencia hasta que lleguen las mejoras de cara al verano.

"Sobre el papel, Barcelona va a ser muy duro. Aquí no hay dónde esconderse y normalmente te marca dónde estás, suele ser un momento para poner a prueba tu ritmo. Somos conscientes de ello. Y tenemos que intentar sacar el máximo aprendizaje de ello", ha asegurado Krack, que ha hablado de “proteger” a sus pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Barcelona es muy exigente con el paquete, y no hay mucho que nuestros pilotos puedan hacer al respecto. Así que creo que tenemos que protegerlos, para que no se lleven una impresión demasiado negativa de esto”, ha insistido el luxemburgués.

Solo ha recuperado su habitual optimismo, eso sí moderado, al hablar de las evoluciones que están por llegar y en las que trabajan en Silverstone y Sakura: "Estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero en investigación. Las mejoras tienen que funcionar, estamos ilusionados y estamos convecidos de que lo harán", ha dicho Krack, sin poner fechas sobre la mesa.

Sobre el punto logrado por Alonso en Mónaco, ha valorado que "hubo algo de suerte con las banderas rojas y los coches de seguridad, pero el resultado es una recompensa al trabajo de todo el equipo desde el inicio de la temporada. Fue un alivio para todos".

Orihara ha reconocido que "hemos mejorado la manejabilidad del coche, aunque Mónaco planteó nuevos retos. Mejoramos la combustión, pero encontramos otro punto que requiere trabajo. La transmisión de par es una combinación compleja entre el motor de combustión y el MGUK. Si perdemos la armonía entre ambos, aparecen los problemas. Hemos detectado margen de mejora en esa área".

"Estamos aprendiendo y somos transparentes con Honda sobre nuestros avances" ha señalado el japonés, que también ha detallado la 'pesadilla' con la caja de cambios de la que advirtió Alonso días atrás: "Tenemos mucho trabajo pendiente ahí, ese es el origen de nuestras dificultades. La regulación cambiará y los pilotos estarán más satisfechos. Nuestro objetivo es obtener más potencia; al final, es sencillo: si les damos el coche más rápido, ellos estarán felices. Ese es nuestro trabajo"

Respecto a las mediciones de la FIA y las valoraciones sobre el ADUO, el responsable de Honda ha sido escueto: «"stamos investigando qué ocurrió; los datos que recibimos son justos. Ahora nos enfocamos en el desarrollo del motor para el verano, trabajando en la fricción y la combustión. No hay fórmulas mágicas, el desarrollo es un proceso paso a paso".

De cara a los cambios recién aprobados por la F1 y la FIA de cara a 2027, que han dado luz verde a un aumento del flujo de combustible del 5%, reduciendo dependencia del sistema eléctrico, para Honda no es una mala noticia. "Es un objetivo razonable para el suministro de energía y podemos adaptarnos sin cambios drásticos", ha zanjado Orihara.