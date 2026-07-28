Aston Martin se prepara para estrenar el motor que ilusiona a Alonso

Si bien parecía que la carrera del domingo en Hungaroring (Hungría) iba a marcar el inicio del parón estival, lejos de la realidad, en Aston Martin el trabajo continúa. En la fábrica, la pausa en la competición servirá para continuar mejorando en vistas al futuro, y para los pilotos, la faena en pista sigue este próximo miércoles. Los de Silverstone harán uso de uno de sus 'filming day' en suelo húngaro... donde estrenarán el nuevo motor que tanta expectación ha generado.

La unidad de potencia ha sido uno de los principales dolores de cabeza para la escudería ya desde los test de pretemporada, creando falta de fiabilidad y con un rendimiento bajísimo. Desde Honda, el trabajo para revertir la situación ha sido incansable en los últimos meses, y por fin, están a punto de presentar la primera evolución del motor y con la que se espera que el monoplaza pueda dar un paso hacia adelante.

Mecánicos e ingenieros trabajando en el AMR26 en Hungría, el pasado fin de semana / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una mejora que se pondrá en pista por primera vez este miércoles, en una jornada de grabación que también sirve como test para la escudería. Se esperaba que esta actualización llegase tras el parón veraniego, de cara al Gran Premio de los Países Bajos. Pero parece que el trabajo realizado en Sakura con las primeras mejoras permitidas bajo la normativa ADUO verán la luz antes de tiempo.

"En Hungría hemos estado apoyando al equipo con la integración de la unidad de potencia. También hemos podido recopilar datos muy importantes, que nos ayudarán de cara a la próxima carrera", explicó Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista y jefe de ingeniería de Honda, tras el último fin de semana antes del parón. "Ahora daremos el importante paso de introducir nuestra nueva especificación de unidad de potencia en los Países Bajos", desvelaba el japonés.

"Antes de eso, durante el filming day del miércoles, haremos funcionar el nuevo motor por primera vez en el AMR26, antes de que comience el parón de verano", expresaba entonces.

Un paso hacia adelante que ya es real

La realidad es que las cosas empiezan a cambiar en la escudería británica. Un principio de luz al final del túnel. El AMR26 'B' que se presentó en Hungría, con hasta dieciseis mejoras, permitió rescatar a Fernando Alonso y Lance Stroll del pozo en el que se habían metido al final de la parrilla.

El paquete se tradujo en mejoras reales tanto a una vuelta (Alonso entró en la Q2 por primera vez este curso) como en ritmo de carrera, y pudieron acercarse a la parte media de la tabla. Stroll terminó la carrera en 13ª posición, seguido de Fernando en la 14ª. Por detrás dejaron al Alpine de Colapinto y a las duplas de Williams y Haas, algo nada habitual en el historial de esta temporada.

Fernando Alonso durante el fin de semana en Hungría / Zsolt Czegledi / EFE

La optimización el chásis ayudó a que los resultados fueran mejores. Y los pilotos de la escudería esperan que también el nuevo motor ayude a optimizar el rendimiento. "Como esperábamos, la correlación es buena aunque todavía es muy pronto con este coche porque es completamente nuevo, es un concepto totalmente nuevo, seguro que hay algo de set up para optimizar, en la siguiente carrera vendrá la mejora de motor, será interesante ver lo que podemos luchar en Zandvoort”, valoraba Fernando Alonso tras la carrera.

"Esperemos que sea un nuevo inicio en el campeonato", expresaba. En Aston Martin, ya se preparan para afrontar una jornada en la que podrán completar un máximo de 200 kilómetros con el nuevo motor.