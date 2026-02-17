Aston Martin se prepara para aprovechar al máximo los test: novedades para Alonso y alineación confirmada

El circuito de Bahréin acoge del miércoles al viernes la segunda y última tanda de test oficiales antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En total serán tres jornadas divididas en dos turnos (matinal y de tarde) para ajustar los últimos elementos y seguir acumulando kilómetros e información.

Después de lo visto en las primeras pruebas de la semana anterior, Aston Martin necesita aprovechar al máximo estos tres últimos días para afrontar con mejores sensaciones un inicio incierto. Por el momento, los de Silverstone han desvelado cuál será la alineación para Bahréin, con dos días completos para cada uno de sus pilotos y un día compartido.

Aston Martin colocará de entrada a Lance Stroll para la jornada matinal inicial que arrancará este miércoles a las 8.00 horas. Por la tarde tomará el relevo Fernando Alonso para comenzar a sumar vueltas a las 98 que realizó durante los primeros test. El asturiano tendrá para él solo las dos mangas del jueves, en las que se pondrá al volante del AMR26 tanto por la mañana como por la tarde. Será la última aparición en pista del español según las previsiones del equipo. Stroll, muy crítico la semana pasada con el rendimiento del monoplaza, finalizará los entrenamientos completando en solitario las sesiones del viernes.

Alineación Aston Martin Miércoles 18 de febrero Mañana: Lance Stroll Tarde: Fernando Alonso Jueves 19 de febrero Mañana: Fernando Alonso Tarde: Fernando Alonso Viernes 20 de febrero Mañana: Lance Stroll Tarde: Lance Stroll

Cabe recordar que la semana pasada en Bahréin, el Aston Martin con Stroll al volante arrancó con malas sensaciones. El canadiense apenas pudo rodar 33 vueltas por la mañana y sólo tres en la sesión vespertina antes de dar por cerrada la sesión por "una anomalía en los datos". Alonso tuvo mejores sensaciones el jueves, con 98 vueltas, mientras que Lance volvió a sufrir contratiempos el viernes aunque pudo acumular algo más de 70 giros pese a perderse una aprte de la sesión por los problemas mecánicos.

Los últimos test dejaron al descubierto los problemas con el motor Honda y la caja de cambios, además de la necesidad de hacer modificaciones en el chasis ideado por Adrian Newey. Si bien la segunda parte parece estar controlada, en el caso del motor la situación parece más compleja y llevará aún varios meses de trabajo.

Cambios en el organigrama

Más allá de los test, Aston Martin sigue trabajando en su reestructuración interna y según avanzó 'Marca' ha planteado un nuevo cambio que afecta directamente a Fernando Alonso. Y es que el español volverá a tener como ingeniero principal a Chris Cronin, quien ya ejerció ese papel en las temporadas 2023 y 2024. Según el citado medio, Cronin hará de ‘ingeniero de carrera sénior’ por encima de Andrew Vizard, quien ocupó el puesto en 2025 y que continuará como ingeniero de carrera.

La misma versión de doble ingeniero se aplicará en el caso de Lance Stroll que contará con Gary Gannon como ingeniero de carrera sénior y Stephen Glass un peldaño por debajo en el escalafón del equipo del piloto canadiense.