Aston Martin, sobre una posible retirada de Alonso: "Todo gira en torno a 2026"

La continuidad de Fernando Alonso más allá de 2026 sigue siendo toda una incógnita y motivo de preocupación entre gran parte de los seguidores de 'El Gran Circo'. El piloto de Aston Martin, de 44 años, ha reconocido en alguna ocasión este curso que, en caso de que el monoplaza de la siguiente campaña sea un proyecto ganador, podría colgar el mono a finales de 2026. En una entrevista reciente de Andy Cowell, jefe de la escudería, ha revelado que por el momento la escudería no ha hablado con el bicampeón de Fórmula 1 sobre su posible retirada.

Ya lo dejó claro Alonso unos meses atrás. La retirada no es algo que contemple, aunque tampoco la descarta. "Hay que sentirlo cuando llega el momento, y yo todavía no lo siento", dijo en una charla con PlanetF1. Uno de los puntos clave es que Aston Martin logre fabricar un coche ganador con la ayuda de Adrian Newey. Si no lo hace, y el AMR26 sigue siendo un monoplaza con dificultades, quizás Alonso tenga que seguir más tiempo buscando una buena despedida del deporte que le ha aportado tanto a lo largo de su vida.

En una entrevista reciente con Motorsport, Andy Cowell, dejó claro que aún no se ha sentado a hablar con su piloto sobre una posible retirada tras 2026. "No, no he tenido ninguna conversación con él sobre eso. Sus conversaciones conmigo en el último año se han centrado en 2026. Todo gira en torno a 2026", explicó el director de la escudería británica.

"La edad no parece ser un problema para él"

Por otro lado, Cowell no quiso centrar sus planes de futuro solo en Fernando, sino que también en su otro piloto, Lance Stroll. "Con Lance es exactamente igual, lo que deriva de una dolorosa temporada 2025. Así que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y enfoque en 2026", expresó el jefe de Aston Martin.

Durante la charla, Andy también quiso destacar el buen hacer del piloto adversidades y su edad. "Supongo que Fernando está pensando hacia el final de 2026 y qué hacer. Estamos apretando duro para asegurarnos de que estamos en el mejor lugar posible para 2026, 2027 y más allá. Fernando ha demostrado que es un competidor fenomenal. La edad no parece ser un problema para él. ¡Su edad parece ser un punto fuerte!", expresó.

Confianza en su dupla

Por otro lado, Cowell también quiso ensalzar la figura de sus dos pilotos. "Tenemos mucha suerte de contar con Lance y Fernando, tienen gran experiencia, y están asegurados al menos hasta finales de 2026. Eso es que tenemos pilotos con los que podemos hablar abiertamente sobre el próximo año. Cuando hablo con Adrian y con todos los ingenieros, lo que tenemos claro es que estamos decididos a crear un coche de carreras realmente rápido. También queremos que cada piloto quiera llegar a manejar nuestro coche", cerró.