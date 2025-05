Aston Martin no se pone de acuerdo con Newey

La primera vez de Adrian Newey en un circuito de Fórmula 1 con Aston Martin ha dado mucho de que hablar. El ingeniero británico debutó en Mónaco sabedor de que iba a ser el foco de las cámaras durante el Gran Premio en Montecarlo, aunque Newey tampoco pasó desapercibido cuando tuvo la oportunidad de expresarse delante de un micrófono.

Adrian Newey habló maravillas de las instalaciones de Aston Martin, pero también dejó una triste realidad para todos los aficionados cuando aseguró que no había correlación entre el simulador y el rendimiento real del AMR25. El ingeniero descubrió que se necesitarían dos años para que los datos empezaran a cuadrar, aunque desde el equipo verde parece que no pueden estar más en desacuerdo...

En palabras del team principal de Aston Martin, Andy Cowell, la escudería británica contradice las declaraciones de Adrian Newey realizadas durante el Gran Premio de Mónaco: "No necesitaremos dos años", explica contradiciendo las palabras de Newey. "Simplemente lleva tiempo ajustar estas cosas, pero no son años, sino unos meses. Justo estábamos hablando en la sesión informativa sobre lo que dicen el piloto y el simulador, ahora somos más cautos a la hora de desarrollar los cambios de ‘set-up'".

Confianza ciega en Newey

A pesar de no terminar de estar de acuerdo en los plazos, desde Aston Martin confían ciegamente en la habilidad de Newey para reflotar al equipo de cara a 2026: "Adrian está ayudando a refinar la lista de tareas. Pero es un trabajo que ya estábamos haciendo. Él simplemente marca un listón muy alto, y eso nos obliga a estar a la altura", continúa. "Ha pasado los dos últimos meses centrado en la arquitectura del coche de 2026. No se me ocurre nadie mejor para leer un reglamento y posicionar las piezas clave. Pero también sabemos que necesitamos que las herramientas estén al máximo nivel", repasa en declaraciones recogidas en Motorsport.

En pista, Aston Martin todavía sigue sin arrancar. A pesar de las mejoras introducidas en Imola, la suerte parece estar jugando una mala pasada a Fernando Alonso, quien sigue sin puntuar esta temporada. En Mónaco, un problema de motor llevó al abandono al asturiano: “Afectó aproximadamente desde la vuelta 21, pero como el motor de combustión estaba bien seguimos rodando por si podíamos terminar en los puntos", explicó Cowell. "Investigaremos el problema y veremos qué sucede con la unidad de potencia. Se harán pruebas y se diagnosticará. Lo siento por Fernando, habría sido sexto o séptimo, no sé exactamente qué posición. Pero habrían sido buenos puntos, hizo una clasificación excepcionalmente buena", finalizó el team principal.