Aston Martin pide paciencia: "Vienen circuitos mejores para nosotros"

"Incluso si sólo hiciéramos seis podios en 22 carreras sería una temporada respetable en comparación con dónde estábamos, pero no nos rendimos", asegura Mike Krack "En el calendario, tienes las carreras de baja carga aerodinámica al inicio, ahora vienen carreras en las que podemos ser mejores, como Budapest", apunta el jefe de Aston Martin

Aston Martin ha empezado mal el mes de julio, con dos fines de semana fuera del podio y un ritmo claramente inferior al de sus rivales. En Silvertstone, además de Red Bull, el equipo de Fernando Alonso se vio superado por McLaren y Mercedes, aunque terminó por delante de Ferrari, que les había aventajado el sábado en clasificación. El jefe de equipo, Mike Krack, llama a la calma, al igual que el propio Alonso. "No estamos preocupados, vienen circuitos positivos para nuestro coche", avisan.

Alonso sólo pudo ser séptimo en Silverstone y reconoció que su ritmo era incluso para menos que ese puesto, ya que se vio beneficiado por la salida del coche de seguridad en carrera. "Limitamos los daños. No teníamos el rendimiento que queríamos desde el sábado, nos faltó ritmo, pero sumamos más puntos que Ferrari así que podemos definirlo así", valoró Krack tras la carrera en Gran Bretaña.

"No estamos preocupados. Se confirma lo que hemos dicho siempre, hay que ser cuidadosos antes de definir demasiado rápido la situación, hay altibajos. Fuimos rápidos en Canadá hace poco y hay que esperar tres o cuatro circuitos para asegurar dónde está cada escudería", añadió.

En la misma dirección iba el mensaje de ánimo que trasmitió Fernando por la radio: "No os preocupéis, chicos. Ahora se vienen fines de semana mejores para nosotros", dijo el asturiano, que considera que "no podemos estresarnos si somos séptimos o no estamos siempre en el podio. Tenemos que ser pragmáticos y relajarnos con nuestro rendimiento".

Su jefe hace una lectura serena de la actual situación: "Somos realistas, miramos la pista y el coche que tenemos. Si ves las características, Budapest se ajusta mejor que otros circuitos". No quiere sacar conclusiones precipitadas y recuerda que hace sólo dos carreras, en Canadá, Aston Martin fueron la segunda fuerza y estuvo cerca de Red Bull.

"La temporada es bastante respetable viniendo de donde veníamos. Seis podios en diez carreras. Incluso si sólo hiciéramos seis podios en 22 carreras sería una temporada respetable en comparación con dónde estábamos, pero no nos rendimos", asegura Krack.

“Analizaremos en las próximas carreras dónde estamos y antes del parón de verano podremos redefinir a dónde vamos en cuanto a expectativas en carrera. Vienen Grandes Premios en pistas muy diferentes a las que hemos estado. En el calendario, tienes las carreras de baja carga aerodinámica al inicio, ahora vienen carreras en las que podemos ser mejores. La clasificación es clave, sobre todo en circuitos en los que es difícil adelantar como el que viene ahora. Necesitamos mejorar en general”, insiste.