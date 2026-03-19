Aston Martin pide ayuda a la FIA para salvar la temporada de Alonso

El estrepitoso fracaso de Aston Martin y Honda se intuyó ya en los test de Barcelona, se confirmó al cierre de la pretemporada en Bahrein y ha derivado en una situación dramática, incluso de riesgo para los pilotos, en los dos primeros Grandes Premios, Australia y China, El equipo se encuentra al límite y ya solo queda que la FIA y la F1 les echen un cable para poder seguir adelante.

Hasta ahora Fernando Alonso y Lance Stroll no han podido rodar con normalidad ni completar ninguna carrera, salvo la sprint (19 vueltas) de China. Las imágenes del asturiano soltando el volante a 300 km/h, con las manos entumecidas, por las extremas vibraciones derivadas de la unidad de potencia de Honda, fueron sin duda una gran señal de alarma.

El espíritu del reglamento FIA prohíbe cambios en los motores por cuestiones de rendimiento, pero si se trata de fiabilidad y sobre todo, de seguridad, puede haber excepciones. Y a ello se aferra Aston Martin. Es por ello que los de Silverstone han pedido ayuda a la FIA para que les permitan modificar el motor.

Adrian Newey argumenta que el coche es peligroso y que es un riesgo para sus pilotos. "Esas vibraciones son un riesgo y pueden causar daños permanentes en los nervios de las manos", advirtió el diseñador y jefe de Aston Martin en Australia. Alonso, en Shanghai, solo duró 32 vueltas al volante. “Empecé a no sentir las manos y los pies", explicó tras bajarse del coche.

En este contexto y teniendo en cuenta que después del GP de Japón (29 de marzo) el campeonato afronta un largo parón de cinco semanas tras la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia por la guerra de Irán, la FIA podría autorizar a Aston Martin a anticiparse al ADUO, el sistema de oportunidades adiciones de desarrollo y mejora que está previsto introducir tras la séptima carrera de 2026.

Además para el resto de equipos la ventana de mejoras podría adelantarse a Miami (3 de mayo) en lugar de Mónaco (7 de junio). Esta medida pretende igualar a los equipos con las nuevas reglas y permite probar modificaciones en la unidad de potencia sin ninguna sanción.

Durante la carrera en China Alonso fue claro en su mensaje por radio: “No competimos contra el resto de coches”. La frustración del piloto asturiano, que a sus 44 años ve como se escapa la que probablemente era su última oportunidad de brillar en F1, es enorme a estas alturas.

"Cadillac le metía medio segundo en las rectas a Aston Martin en cada vuelta", analizaba Antonio Lobato su podcast, apuntando que "la carencia de potencia que tiene el motor Honda está muy por encima de los 50 CV". Una comparación terrible siendo el primer año de la escudería americana, que compite como cliente de Ferrari.

Si la FIA les permite acogerse anticipadamente al ADUO, los de Silverstone contarán con más tiempo en el banco de pruebas, un mayor presupuesto y podrán introducir mejoras técnicas. Eso les daría aire y Fernando Alonso empezaría ver la luz al final del túnel.