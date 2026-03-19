Aston Martin niega cambios: Newey seguirá como jefe de equipo

Torbellino mediático en la Fórmula 1. Tras el desastroso inicio de temporada de Aston Martin, en las últimas jornadas se ha estado especulando sobre un cambio de rumbo en Silverstone. El objetivo no sería otro que apartar a Adrian Newey de las funciones de jefe de equipo para destinar toda su atención al proyecto deportivo del AMR26. En la jornada de este jueves, varias inforrmaciones apuntaron que el reconocido ingeniero habría sido sustituido por Jonathan Wheatley. Pero la escudería se ha apresurado a desmentirlo.

Los rumores sobre un posible cambio de rumbo en la dirección de la escudería de Lawrence Stroll comenzaron a principios de semana, tras el GP de China. El periodista Antonio Lobato alertó que Aston Martin buscaba liberar a Adrian Newey de su cargo, tal como era su deseo, por considerarlo "una distracción" de sus funciones principales con el desarrollo y las mejoras del AMR26. "Yo te diría que hay hasta una falta de liderazgo ahora mismo, pronto habrá un 'team principal'", decía el narrador de Fórmula 1 en DAZN.

Y todo terminó saltando por los aires el jueves. 'Motorsport' apuntaba que, tras apenas diez meses trabajando junto a Mattia Binotto en Audi, Wheatley habría aceptado la propuesta para ocupar el cargo de jefe de equipo en Aston Martin. Esto desató un auténtico revuelo y, ante las especulaciones, el departamento de prensa del equipo quiso ratificar a su actual jefe. "El equipo no participará en una especulación mediática sobre su equipo directivo. Adrian Newey continúa liderando como Team Principal y socio técnico gestor", apuntaban desde Silverstone.

Al cabo de unas horas, la BBC también apuntaba que sí ha habido una oferta, pero que aún no hay nada firmado. Es más, el citado medio apunta que Stroll también se habría reunido con Christian Horner, exjefe de equipo de Red Bull, durante esta semana. No obstante, tal y como apunta el citado medio, Newey se opondría a la idea de tener a Horner en el proyecto.

En caso de efectuarse el 'fichaje' de Jonathan Wheatley, que llegó a Audi procedente de Red Bull, habría que tener en cuenta el contrato y al periodo obligado de 'gardening' que deben guardar los altos cargos técnicos al cambiar de equipo en una misma temporada.

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Por su parte, Audi también se pronunció sobre lo sucedido. "No hay ninguna novedad oficial por nuestra parte en este momento y no hacemos comentarios sobre especulaciones", decían desde el equipo de comunicación de la escudería.