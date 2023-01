Aston Martin ya mete miedo a los ‘grandes’: “No habrá excusas”

Eric Blandin, Director Técnico Adjunto, reconoce que el coche de lanzamiento ya está listo "Hemos actualizado mucho el AMR22. No vamos a decepcionar a los aficionados"

El Director Técnico Adjunto, Eric Blandin, ha dedicado unas palabras sobre el AM23, aprovechando el impacto inmediato que ha generado el fichaje de Fernando Alonso. Además de relatar las lagunas en el reglamento de la F1, en su innovador formato de entrevistas UNDERCUT. Allí, se plantean todas aquellas preguntas de las cuales el público necesita respuesta, antes de que se produzca el lanzamiento del coche.

"Hay algunas cositas que nos hemos sacado de la manga", con esta afirmación, el equipo va a por todas. Queda poco menos de un mes para el lanzamiento del esperado AM23 y Blandin considera que todo va por el buen camino. "Desde el punto de vista aerodinámico, el coche de lanzamiento está terminado. El 80% de mi tiempo se centra en el departamento aerodinámico, en un ambicioso programa de actualizaciones para la temporada. El resto de mi tiempo lo dedico a asegurarme de que todo va bien en la oficina de diseño y de que tienen todo lo que necesitan".

Además, desvelarán el coche real, tal y como hicieron el año pasado con el AM22. Será próximo 13 de febrero en su nueva fábrica de Silverstone. "No vamos a decepcionar a los aficionados", asegura Blandin. "Hemos actualizado mucho el AMR22 y los progresos que hemos hecho confirman que vamos por el buen camino con el AMR23, que se basa en lo aprendido con el coche del año pasado".

Argumenta, que, el AM22 se convirtió en un laboratorio. Probaron varias cosas en la lista para mejorar sus conocimientos, y el rendimiento ofrecido a final de temporada lo evidenció. "Nos hemos centrado en introducir cambios en el coche de este año que eviten el porpoising, pero no podemos garantizar que hayan funcionado hasta que probemos el coche en la pista". Al final, el nuevo coche se basa en el aprendizaje del curso pasado. "Hemos cambiado más del 90% de las piezas y más del 95% de las superficies aerodinámicas son diferentes".

"Aunque no lo hagamos bien este año o el próximo, o no demos el paso adelante que queremos, al final lo daremos". Existe una sensación global de que el equipo está por el buen camino. "Tardaremos unos años en convertirnos en aspirantes al título, pero pronto tendremos todo lo que necesitamos para triunfar. No habrá excusas".