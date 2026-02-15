De Aston Martin a Mercedes: incógnitas, polémicas y certezas de los test de Bahréin

Si bien es cierto que los test de pretemporada no tienen por qué ser un reflejo de lo que ocurre durante el curso, sí que empiezan a trazar una idea de lo que puede terminar siendo la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Albert Park (Australia). La segunda tanda de pruebas previas al inicio de curso, tras el primer 'shakedown' en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ha dejado varias incógnitas y otras tantas certezas de lo que puede acabar siendo la nueva era de 'El Gran Circo', uno de los cambios de reglamentación más revolucionarios de los últimos tiempos.

La primera realidad es que las características de los nuevos monoplazas traerán cola. El nuevo reglamento está siendo un auténtico reto para los equipos, pero especialmente para los pilotos, que tienen que aprender a gestionar la energía de sus unidades de potencia, algo que termina afectando de forma inevitable a su pilotaje. A lo largo de lost test, las opiniones entre los pilotos de la parrilla fueron muy distintas. Entre los más críticos se encontraron Lewis Hamilton o Max Verstappen. "No es Fórmula 1, se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso. Para mí, eso no es Fórmula 1", dijo el tetracampeón.

Pese a las quejas, para muchos (tal y como apuntó el mismo George Russell) el neerlandés y su escudería, Red Bull, serán de los favoritos de cara al inicio de temporada 2026. Los de Milton Keynes no buscaron vueltas rápidas en las jornadas de jueves y viernes, y establecieron su mejor crono en la jornada del miércoles, con un 1:34.798 con el que Verstappen cerró la jornada en segunda plaza tras Lando Norris, vigente campeón. Rodaron un total de 343 vueltas (sumando las que también dio Isack Hadjar), a los que se le suman las 303 de Barcelona, centrándose en recoger información y lograr encontrar una harmonía entre todas las partes del monoplaza.

Mucho trabajo de McLaren y Williams

McLaren y Williams fueron las dos escuderías que más trabajaron en pista. Ambas terminaron con 422 vueltas, priorizando el aprendizaje y la extracción de información. Norris acabó la primera jornada en lo más alto de la tabla de tiempos, con un 1:34.669 que fue mejorado por Oscar Piastri el viernes, que terminó cuarto con un registro de 1:34.549.

Por su parte, los de Grove se despidieron de los test con un total de 415 vueltas. 210 de ellas fueron de Carlos Sainz, uno de los pilotos que más trabajó en pista. La últma referencia que queda en pista para el piloto español fue la jornada del viernes, en la que terminó registrando un total de 68 vueltas sobre el trazado de Sakhir, cerrando la jornada con un crono de 1:37.186 que le situó en séptima posición en la clasificación de tiempos de la sesión matinal pero que terminó haciéndole caer hasta la decimotercera plaza al ver caer la bandera a cuadros de la tanda vespertina. Queda camino por delante pero toda información suma y Sainz aseguró que el test le ha dado "una idea mucho mejor de lo que podemos esperar este año".

Mercedes mete miedo

Sin duda si alguien presentó una candidatura sólida fue Mercedes. Kimi Antonelli fue el más rápido (1:33.669) y George Russell (1:33.918) fue su perseguidor, siendo los únicos en rodar por debajo de 1:34, muy lejos aún de la 'pole' del pasado curso (1:29.841). Se deshicieron así del mal sabor de boca que vivieron una segunda jornada en Sakhir marcada por problemas en su unidad de potencia... la misma que tantos titulares ha acaparado debido a un supuesto 'truco' con la relación de compresión del motor. Pese a todo, los registros de ambos pilotos, apuntan a ser dos sólidos candidatos al curso que viene.

Kimi Antonelli rodando en Bahréin / EFE

Ferrari también trabajó mucho. Fue el tercer equipo con más giros, con un total de 420. Charles Leclerc marcó el ritmo el jueves (1.34.273), pero las sensaciones no fueron las mejores el viernes, cuadno Lewis Hamilton (quien lideró en Barcelona) tuvo que abandonar la pista después de que el coche se parase cuando faltaba poco menos de una hora para el final de la sesión. Antes había tenido tiempo de conseguir el tercer mejor crono de la jornada (1:34.209) y rodar un total de 148 vueltas, por las 139 del monegasco. Pese al susto, la escudería de Maranello también apunta alto.

Las dos sorpresas

La gran sorpresa de estas jornadas fue la discreta y humilde Haas. Cuarta escudería en el ranking de giros (390), se asomó en la parte alta de la clasificación de tiempos el miércoles, cuando Esteban Ocon fue cuarto a nueve décimas del mejor tiempo, y Oliver Bearman hizo lo propio siendo tercero el jueves. Ambos se situaron en el 'Top 10' del viernes, y sumaron 2.110,68 kilómetros, logrando convertirse en una de las revelaciones de estas segundas tandas de test oficiales. Unas buenas sensaciones que se suman a las de Alpine con Franco Colapinto, que llevó el A526 hasta la octava plaza con un 1:35.806 y 142 giros en la última jornada.

Se deshincha el 'suflé' de Aston Martin

Y la otra cara de la moneda, Aston Martin. La era del AMR26 diseñado por Adrian Newey empezó con problemas para Lance Stroll el miércoles, quien tuvo que bajarse del monoplaza después de que los de Silverstone detectasen una "anomalía" en los datos del motor Honda de su AMR26. Se solucionó la incidencia para la segunda jornada, pero las caras largas no desaparecieron del box de la escudería, y el viernes se registró otra incidencia, esta vez eléctrica.

No obstante, pudo volver a pista en los últimos compases para mejorar su tiempo con un registro de 1:38.165, que lo catapultó hasta la decimosexta plaza, a 4.496 de Antonelli, la referencia de la jornada, y solo por delante de Valtteri Bottas y su Cadillac. Pero queda mucho por mejorar y tanto el canadiense como Fernando Alonsose mostraron conscientes de ello. Tendrán una oportunidad para mejorar el sabor de boca esta semana que viene, en los últimos test de pretemporada también en Bahréin.