Fórmula 1

Antonio Lobato filtra lo que piensan las otras escuderías de F1: "Aston Martin les da pena”

Antonio Lobato transmite las sensaciones que ha percibido hablando con las escuderías en Bahrein sobre los problemas de Fernando Alonso y Aston Martin

Alonso se sube al AMR26

Alonso se sube al AMR26 / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

Laura López Albiac

Laura López Albiac

No era ningún secreto que las dificultades con el nuevo motor Honda eran importantes. Se intuía sólo con ver el Aston Martin AMR26 estos días en la pista de Bahrein y se confirmó con el problema que ayer zanjó anticipadamente el programa de trabajo de Fernando Alonso en su último día de test. Hoy, el fabricante japonés ha emitido un duro comunicado asumiendo el fallo de la unidad de potencia y la falta de recambios para que Lance Stroll pueda llevar a cabo una sesión completa este viernes, cuando concluye la pretemporada.

Las sensaciones no pueden ser peores a dos semanas para que arranque el campeonato 2026 en Australia (6-8 marzo) y las caras largas en el box de Aston Martin delatan que viven inmersos en una crisis muy grave y totalmente inesperada ante las altas expectativas entorno al primer coche de Adrian Newey para el equipo de Silverstone.

 Si la primera semana de test en Bahréin fue desoladora, en la segunda han tocado fondo. El disgusto se advierte en el equipo y sus seguidores, mientras que ha provocado desconcierto entre los equipos rivales, tal como  desvela Antonio Lobato, comentarista de DAZN, desde Bahrein. Cuenta que después de hablar del tema en el paddock, con miembros de todas las escuderías, la impresión que les transmite Aston Martin es muy negativa: “Les dan pena”, asegura el periodista, que comparte este sentimiento de impotencia ante la situación que afronta Fernando Alonso.

El tiempo corre en su contra, a sus 44 años (cumple 45 en julio) y si le toca vivir “otra temporada en el infierno” como decía hace unos días el propio Lobato, es posible que acabe tirando la toalla. El CEO de la F1, Stefano Domenicali, amigo personal de Fernando desde sus tiempos de Ferrari, confía que pese a los problemas actuales, no sea la última temporada: “Espero que él y Lewis (Hamilton) sigan, que no se retiren este año, porque son dos  gigantes de nuestro deporte, grandes protagonistas y activos de la F1”, dice el italiano.

