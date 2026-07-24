Aston Martin le da a Alonso 16 motivos para creer

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se enfrenta a una situación así pocas veces. No es habitual tener que buscar folios para colocar la eterna lista de piezas nuevas que lleva un equipo a un Gran Premio. Lo normal es aportar un par de detalles en tu monoplaza, no dieciséis modificaciones de golpe y porrazo, como ha hecho Aston Martin en Hungría.

Un ‘all in’ de época. Dieciséis mejoras que esperan ser mejoras y dar una ganancia brutal de tiempo a un coche totalmente nuevo, salvo por la suspensión delantera. Todo el mundo contemplaba el AMR26 versión B cuando se expuso en el pitlane a las 12 horas de la mañana del viernes, donde estuvo SPORT. Había curiosos de otros equipos como Cadillac, Red Bull y Racing Bulls cotilleando la nueva creación de Adrian Newey, con un diseño menos agresivo que el visto en Barcelona el primer día de test.

Falta papel para contar todos los cambios que lleva el monoplaza verde: alerón delantero, endplate del alerón delantero, morro, esquinas delanteras, cuerpo, esquinas y vallas del suelo, difusor, pontones, cubierta motor, rejillas de refrigeración, suspensión trasera, esquinas traseras, alerón trasero, ala viga y endplate del alerón trasero.

Dijo Newey en rueda de prensa que se trata de “una evolución” del diseño de principio de temporada. Todo para que a Lance Stroll, en la primera hora de rodaje, le estallara la suspensión trasera y tuviera que abandonar. Casi destroza el bólido contra el muro pero lo evitó con maestría.

“Estamos intentando averiguar qué ha pasado con la suspensión, es pronto todavía para saber, a ver si puede estar para Libres 2”. El área afectada no es nueva como tal, ha habido pequeños cambios, hasta que no entendamos qué ha pasado es díficil decir algo", añadió el ingeniero estrella de la F1.

El susto lo contuvo Fernando Alonso, que fue decimotercero, a 2,4 segundos de la cabeza. Todo un récord y una alegría dada la situación de Aston Martin. No había una distancia tan corta con la cabeza en Libres 1 desde Mónaco, que es cortísimo y donde el motor no importa.

En la recta de Hungaroring están perdiendo 20 km/h. El asturiano dio una vuelta con blando y superó a los Williams, Cadillac y hasta a un Alpine. Pronto para sacar conclusiones. Sobre la cautela de Alonso rodando, Newey explicó que le pidieron al principio que se alejara de los pianos porque “estábamos recogiendo datos, por eso se alejó”. No obstante, las dichosas vibraciones que atormentaron a los pilotos amenazan con volver pues Alonso se quejó por radio. El ingeniero pasa la pelota a Honda: “Es una pregunta para ellos, están trabajando para arreglarlas”.