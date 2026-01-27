Aston Martin lanza un anuncio antes de su estreno

Aston Martin preocupó a sus fans y especialmente a los de Fernando Alonso, al confirmar ayer que se perderá como mínimo las tres primeras jornadas de test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El equipo advirtió que su intención es participar en las sesiones del jueves y viernes.

Sin embargo, en el hospitality de Aston Martin instalado en el paddock de Montmeló la actividad sigue a todo ritmo y está previsto que el coche llegue en las próximas horas para empezar a prepararlo. Mientras tanto, su departamento de comunicación ha lanzado dos noticias en una esta mañana.

Los de Silverstone han anunciado que Stoffel Vandoorne continuará en su rol de piloto de simulador, test y desarrollo y que Jak Crawford seguirá como piloto reserva durante la temporada 2026.

El belga Vandoorne, que fue titular en la F1 con McLaren, ha desempeñado funciones de piloto de reserva en Aston Martin durante los últimos años. Su participación más reciente con el equipo se produjo en los test de fin de año en Abu Dhabi en 2025.

El estadounidense Jak Crawford, ex miembro del equipo junior de Red Bull, se unió a Aston Martin en 2024 y participó en dos sesiones libres con el equipo en 2025 antes de disputar el test de jóvenes pilotos que pone fin a la temporada.