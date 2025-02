Aston Martin se la juega a Alonso y le da el último turno a Stroll

Fernando Alonso no tiene motivos para estar demasiado satisfecho en este final de pretemporada. El AMR25 no ha causado buena impresión en las tres jornadas de ensayos celebradas en el circuito de Bahrein. Además, el asturiano ha tenido que despedirse anticipadamente, ya que Aston Martin ha decidido intercambiar turnos y esta tarde será Lance Stroll el que se ponga al volante en la definitiva y más determinante sesión de test.

Según estaba programado y había sido anunciado, Stroll debía pilotar en la tanda de esta mañana yFernando cerraría pretemporada para Aston Martin. Sin embargo, a primera hora el equipo de Silverstone ha decidido cambiar de planes.

Han comunicado que Lance se encontraba “indispuesto” y que Alonso asumiría el trabajo en la sesión menos relevante. Parecía que el español tendría que rodar todo el día por los problemas físicos de su compañero. Sin embargo, dos horas más tarde la escudería británica ha confirmó que Lance estaría listo para subirse al AMR25 desde las 13:00 horas.

Fernando se va de Bahrein sin haber pilotado el Aston Martin por la tarde. Para él han sido las tres mañanas de test, mientras que las condiciones de la pista en horario nocturno son más similares a las del gran premio que se celebra en este trazado. Es el único piloto de la parrilla que no ha tenido tardes en su programa de trabajo. Un desastre.

El asturiano ha completado la pretemporada con un discreto 8.º mejor crono en la sesión matinal de Bahrein y después de tres días, las sensaciones no son alentadoras. Alonso no ha podido realizar tandas largas para clarificar el rendimiento del AMR25, ni tampoco ningún simulacro de clasificación. Su primer balance no es alentador: “Tendremos que hacer un fin de semana perfecto para entrar en los puntos”, ha advertido el asturiano tras bajarse del coche.

La prensa británica ha hecho saltar las alarmas y ya sitúa a Williams por delante de Aston Martin. En 'Sky Sports' , después de que ayer Carlos Sainz liderara la segunda jornada al volante del FW47, consideran que los de Grove, penúltimos el pasado año en constructores, podrían se la gran amenaza para el equipo de Alonso: "No estoy seguro de Aston Martin, sinceramente. A primera vista, Williams parece estar en mejor posición", valora el periodista David Croft, mientras el jefe de Williams, James Vowles, reconoce que gracias al trabajo de Carlos el coche es más rápido y este año pueden dar "un gran salto" a nivel de rendimiento.