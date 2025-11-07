Aston Martin inicia una reestructuración con varios despidos

No ha habido milagro en Aston Martin este curso. Es posible que la escudería británica tampoco lo esperase. La realidad es que desde el inicio de temporada todas las miradas estuvieron puestas en 2026, en el cambio de normativa. La estructura, con sede en Silverstone, está dispuesta a poner toda la carne en el asador para hacer del proyecto de 2026 uno ganador.

Por ese mismo motivo, se han ido produciendo nuevas incorporaciones a lo largo de los últimos meses, así como cambios en cargos destacados de la escudería, propiedad de Lawrence Stroll. El primero fue en septiembre de 2024, cuando el ingeniero Andy Cowell se convirtió el CEO y ‘team principal’. En marzo, aterrizó en el box la brillante mente de Adrian Newey, quien ejerce como director técnico ejecutivo. La última gran incorporación fue la de Enrico Cardile, proveniente desde Ferrari, quien se convirtió en director técnico el pasado verano. También llegaron Giles Wood (responsable de simulación) y Gioacchino Vino (jefe de aerodinámica).

Pero todos estos cambios no han derivado en buenos resultados de Fernando Alonso o Lance Stroll al volante del AMR25, por lo que, igual que se han producido incorporaciones, también se producen marchas. Según recoge ‘The Race’ y 'Motorsport', en las últimas jornadas hasta siete ingenieros sénior abandonarán el AMF1 Team Technology Campus. Entre los despedidos estará Eric Blandin, hasta ahora jefe de aerodinámica.

Dos salidas destacadas

El francés aterrizó en la escudería en 2022, tras abandonar Mercedes. Fue una parte esencial del proyecto de 2023, año en el que el AMR23 permitió a Alonso subir ocho veces al podio y acabar cuarto en la clasificación final del Mundial. Sin embargo, es uno de los ingenieros que ahora saldrían de la constructora. Por otro lado, desde la BBC también apuntan que Akio Haga, jefe de diseño, también está incluído en esta lista de marchas.

Pese a que la información ya ha circulado como la pólvora, la escudería no se ha querido pronunciar al respecto. "No comentamos asuntos internos de personal y no tenemos nada que anunciar", dijo un portavoz del equipo a 'Motorsport'. Por el momento, habrá que esperar para conocer el alcance de estos cambios. También para ver los resultados del proyecto de 2026, donde el AMR26 ya contará con un nuevo motor Honda y una cara totalmente renovada al puro estilo de Newey y Cardile.