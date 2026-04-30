Aston Martin y Honda prometen reacción... pero va para largo

Aston Martin ha exprimido el largo parón de la F1 a consecuencia del conflicto bélico de Oriente Medio. El equipo de Fernando Alonso marcha último en el Mundial, incluso peor que el recién llegado Cadillac, después de los tres primeros grandes premios de la temporada. Y el paréntesis forzado les ha permitido trabajar en las fábricas de Silverstone y Japón, mientras paralelamente la FIA, la FOM y los equipos acordaban cambios en el nuevo y controvertido reglamento de 2026.

En Miami, en nombre del equipo, Mike Krack ha hablado de mejoras, de compromiso, de reacción, pero no de revolución, ni de ‘milagros’. Y el mismo discurso se aplica para el máximo responsable deportivo de Honda, Shintaro Orihara. Adrian Newey, ni está, ni se le espera.

"Hemos utilizado estas semanas junto a Honda para mejorar nuestro paquete. Llegamos aquí con otro paquete de contramedidas para mejorar la fiabilidad y el conjunto en general", ha explicado Krack en rueda de prensa este jueves. Parece que Alonso y Stroll siguen más o menos en las mismas

En Aston Martin y Honda han intentado entender los graves problemas de concepto del AMR26, no solo las extremas vibraciones del motor que tanto condicionaron el inicio de temporada de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Hemos introducido algunas modificaciones de hardware para mejorar la fiabilidad”, ha comentado Orihara, que ha explicado que tras el GP de Japón "llevamos el coche a Sakura y allí realizamos algunas pruebas para medir las vibraciones. Luego aplicamos algunas contramedidas y verificamos la sensación de vibración en el mismo. Además, recopilamos una gran cantidad de datos del coche, ya que en la fábrica es posible instalar muchos sensores; asimismo, reunimos todo el conocimiento de los ingenieros de HRC"

"Como resultado, observamos un buen progreso en lo referente a las vibraciones. Por ello, hemos introducido dichas contramedidas en este evento (en Miami). Hemos logrado un buen avance en la reducción de las vibraciones en el lado de la batería del motor y también podemos apreciar una mejora significativa en cuanto a las vibraciones que percibe el piloto. Así que tenemos mucho interés en ver cómo funciona todo esto en la práctica, aquí en el circuito", ha añadido.

"Hemos trabajado en un paquete amplio para reducir las vibraciones en la fuente, pero también en su mitigación en todo el sistema. Creo que el trabajo de estas semanas nos llevará a un paso adelante", ha precisado Krack.

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"En cuanto solucionas la fiabilidad, el foco pasa directamente al rendimiento. Y ahí también tenemos que mejorar", afirman. El margen, teniendo en cuenta la actual situación, es grande. Es decir, que para que el AMR26 sea competitivo hace falta tiempo.