Aston Martin ficha a la ex mano derecha de Newey en Red Bull

Aston Martin continúa reforzando su departamento técnico, ahora según las necesidades que dicta Adrian Newey con vistas al ambicioso proyecto para 2026, con la llegada de Honda y el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

El último movimiento estratégico del equipo de Lawrence Stroll, según desvela el portal ‘The Race’, ha sido captar a Giles Wood, antigua mano derecha de Newey en Red Bull entre 2007 y 2014, como jefe de simulación y análisis. Juntos lograron cuatro campeonatos mundiales consecutivos (2010-2013) durante la exitosa etapa de Sebastian Vettel.

Wood, que después de eso dejó el ‘gran circo’ para trabajar en Apple en California, se une ahora a Aston Martin con el objetivo de solucionar uno de los puntos débiles señalados por el propio Newey: la correlación de datos entre el simulador y la pista.

En este sentido Wood ha sido nombrado nuevo director de simulación y modelado de vehículos en Aston Martin, no tiene que cumplir periodo de ‘gardening’ y podrá incorporarse inmediatamente a su rol.

La trayectoria de Giles Wood en Fórmula 1 arrancó en McLaren como líder de simulación (2004-2006), antes de pasar a Red Bull, donde trabajó durante una década. Tras esta etapa, colaboró con Red Bull Advanced Technologies hasta 2017, antes de dar el salto a Apple.

Además de este refuerzo de lujo, Aston Martin ha contratado como jefe de su departamento de aerodinámica a Gioacchino Vino, que llega procedente de Mercedes y que comenzó oficialmente su labor en Silverstone el pasado mes de abril.

El director del equipo, Andy Cowell, ha valorado positivamente estos fichajes y el impacto que pueden tener en el proyecto: “Giles dejó la F1 durante un tiempo y ahora ha vuelto para ocuparse del modelado y la simulación. Cuando ves la interacción de estos dos profesionales con Adrian y el equipo actual, notas cómo la energía y la determinación han aumentado significativamente,” señala Cowell en ‘The Race’.

Durante el Gran Premio de Mónaco, en su primera aparición en el box de Aston Martin, Adrian Newey admitió que las herramientas de simulación no estaban a la altura de sus rivales: “Creo que es justo decir que algunas son débiles, particularmente el simulador de piloto en bucle. Se necesita mucho trabajo porque actualmente no se correlaciona en absoluto, lo cual es una herramienta fundamental de investigación. No tenerla es una limitación importante,” dijo entonces.

El ingeniero británico señaló que solucionar estos problemas podría tardar hasta dos años, pero la llegada de Wood puede acelerar significativamente el proceso.