Aston Martin ficha a uno de los artífices del éxito de Schumacher en Ferrari

Aston Martin no está dispuesto a escatimar en esfuerzos para convertirse en el próximo equipo referente de la Fórmula 1. Es de sobra conocida la ambición de Lawrence Stroll de poder por fin triunfar en el Gran Circo con su equipo, algo que lo ha llevado a reunir durante estos años a las estrellas más brillantes de la mecánica en el AMF1 Team Technology Campus, un escenario de última generación. Adrian Newey, Enrico Cardille... y ahora será Marco Fainello quien se incorporará a Aston Martin para reforzar una estructura técnica que impresiona.

Es la información que avanza este lunes la edición italiana de Motorsport, que afirma que el ingeniero italiano regresará a la primera línea tras 13 años de ausencia. Este peso pesado de técnica fue una pieza clave de los éxitos de Michael Schumacher en Ferrari desde que se convirtió en Jefe de Dinámica de Vehículos en 1997. Estuvo en el cargo hasta 2004 cuando se le encomendó la misión de supervisar el desarrollo del primer simulador de Ferrari construido en colaboración con Moog.

Un maestro de la simulación

Es precisamente el mundo de la simulación en el que se ha especializado Marco Fainello. Además de ser CTO de Danisi Engineering, desde hace ocho años es director ejecutivo de Add-For, una empresa de alta tecnología que desarrolla Sybille, un algoritmo creado con inteligencia artificial que está pensado para mejorar la conducción y crear herramientas que puedan replicar lo que sucede en pista.

En 2016 puso fina a su etapa en Maranello para centrarse en otros proyectos, aunque desde entonces ha estado desaparecido de la primera línea de la Fórmula 1. No ha olvidado, eso sí, con el mundo de la competición, algo que ha llevado a Enrico Cardille a recomendar encarecidamente, según la información del medio, su contratación como superconsultor de Aston Martin. Marco Fainello deberá dejar el lago de Garda donde vive actualmente para mudarse a Gran Bretaña, donde tendrá mayor contacto con el innovador AMF1 Team Technology Campus que dispone Aston Martin.

De esta manera, la escudería verde incorpora una nueva pieza a un puzzle que no parece tener fin. Es innegable que Aston Martin reúne actualmente uno de los equipos de ingenieros y herramientas a su disposición más temibles de los últimos años en la Fórmula 1, algo que no asegura el éxito en pista, pero sí permite a Fernando Alonso soñar en grande. El asturiano ya tiene las vistas puestas en 2026 con el cambio de reglamentación y 2027, el año de consolidación del proyecto de Lawrence Stroll. En manos de Fainello y todos los ingenieros detrás del monoplaza verde estarán buena parte de las esperanzas del bicampeón de sumar su tercera corona antes de retirarse del mundo de la Fórmula 1.