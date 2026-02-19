Aston Martin es un drama y Honda una pesadilla: "Hay preocupación por entrar en el 107%"

De mal a peor. Y de peor a absoluto desastre. No se puede calificar de otra manera la pretemporada de Aston Martin, de momento con muchas más sombras que luces, si es que todavía hay algo de luz para este 2026. No es un secreto que el panorama del equipo verde es desolador, algo que preocupa a la escudería con incumplir algunas de las normas que les impediría ni siquiera participar en una carrera esta temporada.

Si la primera semana de test en Bahréin fue desoladora para Aston Martin, la segunda casi que está siendo todavía peor. No por tiempos, pues era evidente que la escudería verde iba a mejorar ni que sea mínimamente sus pobres prestaciones de la semana anterior. Lo que hace todavía más preocupante el escenario es que a medida que el AMR26 desbloquea prestaciones, el monoplaza parece decir 'basta'. No hay mejoras en tiempo sin nuevos problemas de motor, de batería, de la caja de cambios o de cualquiera de las múltiples cosas de las que adolece el coche.

El AMR26 de Fernando Alonso y Aston Martin no arranca / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las alarmas hace tiempo que se han encendido en Aston Martin, pero la solución tiene poco arreglo. Al menos, por ahora. Los problemas del motor Honda son de difícil solución a corto plazo y se avista la séptima carrera de la temporada como un auténtico bote salvavidas para la escudería. Sería entonces cuando entraría en juego el sistema 'ADUO', una nueva regla que implementó la FIA para permitir el desarrollo de los motores más atrasados. Honda cumplirá con creces esa condición y podrán meter mano a su unidad de potencia con mayor eficacia.

Y es que en Aston Martin no hay duda de que aerodinámicamente, el monoplaza tiene potencial. Cómo no iba a tenerlo con Adrian Newey a los mandos. Sin embargo, todo vuelve a radicar en un único denominador común: Honda. El motor de los japoneses, que solo suministra a Aston Martin esta temporada, es de lejos el peor de la parrilla, en cuanto a fiabilidad y potencia. Los nipones tienen hasta el 1 de marzo para homologar su unidad de potencia y el tiempo corre en su contra mientras en Suzuka trabajan a todo gas para cumplir con los plazos.

El AMR26 de Fernando Alonso y Aston Martin no arranca / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La preocupación es tal que, como desvela Antonio Lobato desde Bahréin, comentarista de DAZN, en Aston Martin hay cierto temor a no cumplir con la norma del 107%. Se trata de una regla implementada por la FIA que impide a los monoplazas que no sean igual o más rápidos que el 107% mejor tiempo de la Q3 disputar la carrera el domingo. Es una situación que en el equipo verde no pueden descartar: "Hay preocupación por entrar en el 107%, al menos yo estaría preocupado", ha comentado. Y va a más: "Según estimaciones rivales, Honda tiene un déficit de rendimiento del 5%", ha desvelado.

Noticias relacionadas

No cumplir con los mínimos de la FIA sería un drama de dimensiones desconocidas para Aston Martin. Las esperanzas puestas en el AMR26 se están diluyendo conforme pasan los días, mientras que en el equipo verde trabajan a destajo para llegar a Australia con un monoplaza mínimamente competitivo. De momento, la única tanda larga de Fernando Alonso en Bahréin ha llegado a las 28 vueltas hasta que el coche se apagó en recta. Deberán completar algo más que el doble en Melbourne para llegar a completarla. Si es que la FIA lo termina permitiendo.