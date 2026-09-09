F1
Aston Martin desembarca en el Madring, mientras Alonso se relaja en el Circuit
La escudería de Silverstone ha mostrado varias imágenes desde el trazado madrileño que debuta este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1
A menos de dos días para que arranque la actividad en la pista, los equipos van desembarcando poco a poco en Madrid. La capital español se ha llenado de eventos relacionados con el Mundial de Fórmula 1 con los pilotos como protagonistas mientras los trailers comienzan a descargar las piezas y la maquinaria en las instalaciones de Madring.
Aston Martin es una de las escuderías que ya ha podido tener contacto con el trazado, a donde ha llegado este miércoles para tener todo preparado de cara al Gran Premio que arrancará este viernes con las primeras sesiones de libres (13:30 horas y 17.00 horas). La escudería de Fernando Alonso ha querido dejar constancia de ese momento publicando algunas instantáneas que revelan detalles de este circuito semiurbano que debuta en el campeonato. Desde algunas de las curvas, hasta parte del paddock, con el nombre serigrafiado y la fotografía de del asturiano reinando en lo alto del garaje.
"El trazado parece desafiante, tiene un poco de todo. Aún no conocemos el nivel de agarre, lo cual tendrá un gran impacto en el tiempo por vuelta y la configuración del coche", valoró Pedro de la Rosa, expiloto y actual embajador de Aston Martin, en declaraciones difundidas por el equipo. "Es fantástico tener un segundo Gran Premio en España, esta vez en Madrid, así que prepárense porque septiembre se presenta apasionante", zanjó al respecto.
Alonso se relaja en el Circuit
Mientras la actividad va desarrollándose en Madrid, Fernando Alonso se encuentra en Barcelona donde ha disfrutado de una jornada relajada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, tal y como él mismo publicó en sus redes sociales.
"Un día muy especial en el Circuit de Barcelona, disfrutando de algunos de mis coches de colección donde realmente pertenecen: en la pista. F1, históricos , GTs Y DTM. Día top . Porque coleccionar también es conservar, disfrutar y mantener viva esa historia. Gracias @circuitdebcncat por hacerlo posible", escribió el piloto asturiano acompañando el texto con varias imágenes de la jornada.
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