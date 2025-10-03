Aston Martin descarta a Horner: "Ha hablado con casi todos los equipos", revela Cowell

Se cumplen tres meses del despido ‘fulminante’ de Christian Horner como Team Principal de Red Bull. Y después de pactar con el equipo una millonaria indemnización y las condiciones en caso de que decida volver a la Fórmula 1, el británico es ahora un agente libre por primera vez en 20 años.

Alpine, Cadillac, Haas, Williams y ahora Aston Martin han descartado que Horner entre en sus planes, desmintiendo los rumores que circulan desde hace semanas en el paddock. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que en un futuro esté al frente de una hipotética duodécima escudería.

En Singapur, durante la habitual rueda de prensa de los jefes de equipo, Andy Cowell ha desvelado un detalle significativo: “He hablado con Lawrence Stroll (dueño de Aston Martin) para averiguar qué sabía él al respecto. Parece que Christian está llamando a casi todos los propietarios de equipos en este momento. Puedo decir claramente que no hay planes para que Christian participe en funciones operativas o de inversión en Aston Martin", ha comentado.

“El palmarés de Christian habla por sí solo. Es un gran competidor. Creo que depende de él decidir lo que quiere hacer. Probablemente se esté tomando un tiempo para disfrutar de su familia. Pero le encanta este deporte. Le deseo lo mejor en lo que haga en el futuro. Nosotros tenemos un equipo fuerte y estamos avanzando", ha zanjado el CEO de Aston Martin

Steve Nielsen, por su parte, ha dejado una puerta abierta a Horner de cara a una futura colaboración con Alpine, pero “no en estos momentos”, ha precisado. “Flavio (Briatore) y Christian son viejos amigos, eso no es ningún secreto. No sé de qué han hablado. Lo único que sé es que no hay planes para que Christian venga a Alpine, pero eso no significa que no vaya a suceder. Al fin y al cabo, esto es la Fórmula 1", ha advertido.

James Vowles sí ha negado cualquier contacto con el ex jefe de Red Bull: “Siempre hay que estar abierto al diálogo. No tiene sentido cerrar la puerta, pero estamos muy contentos con la estructura que tenemos y está funcionando. No veo ninguna razón para cambiarla", ha señalado.

El director de Haas, Ayao Komatsu, ha revelado que Horner sondeó a la escudería estadounidense, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. “Sí, es cierto que se puso en contacto con nosotros. Y luego uno de nuestros chicos tuvo una charla para ver qué pasaba. Y nada más. Nada ha ido más allá. Se ha acabado".