Aston Martin busca nuevo jefe en pleno naufragio

El ambicioso proyecto de Aston Martin y Honda hace aguas. Adrian Newey llegó a Silverstone en marzo de 2025 para volcarse en el nuevo monoplaza AMR26. En principio, como socio accionista y diseñador jefe. Con el tiempo, el propietario de la escudería Lawrence Stroll le propuso también como jefe de equipo, en sustitución de Andy Cowell. Ahora, después de dos grandes premios y en pleno 'naufragio', Newey reconoce que el cargo le pesa demasiado y supone una distracción. Prefiere centrarse en el coche y Stroll ya busca a alguien que asuma el rol.

"Al observar la situación actual, existen desafíos similares a los de cuando empecé en Red Bull en cuanto a prácticas laborales, comunicación, todo lo que conocemos y apreciamos, e intentamos derribar. La diferencia es que allí desempeñaba un papel similar, pero limitado al departamento de ingeniería...", dice Newey en declaraciones que publica motor.es.

"En este nuevo puesto, se trata de toda la empresa, así que es un rol más importante. ¿Siento que me distrae de mi trabajo principal: intentar trabajar con todos, trabajar por mi cuenta para generar ideas, direcciones de desarrollo del coche…? Un poco...", admite el genio británico, seguramente el más sorprendido por el extremo giro de los acontecimientos y los enormes problemas con el motor Honda. Un arranque de temporada de pesadilla que anticipa un camino muy largo por delante y obliga a plantear cambios.

Falta de liderazgo

El comentarista de DAZN, Antonio Lobato, ha explicado que en estos momentos “hay mucha tensión, nervios, decepción y hasta una falta de liderazgo en Aston Martin”, considera. En este sentido, opina que “urgen soluciones”, ya que Adrian Newey es el mejor diseñador de todos los tiempos, el más cotizado, pero su perfil no se ajusta al de un director con peso en la exposición pública.

“Han tenido tres jefes de equipo en los últimos tres años y el último, que es Adrian Newey, no ejerce de jefe de equipo. Es más, no debe ejercer de jefe. Es bueno en lo que es bueno. Por eso, deberán buscar a alguien que haga ese papel, que dé la cara y defienda al equipo ante los medios y ante el resto de equipos, el que tenga que interactuar con la FIA, con la FOM”, advierte Lobato.

Newey, de 67 años, no estuvo presente en Shanghái para el Gran Premio de China el fin de semana pasado, pero Aston Martin dijo que esto ya estaba planeado de antemano y que el inglés no asistirá a todas las carreras en 2026. “En su papel de socio técnico director y jefe de equipo, Adrian dividirá su tiempo entre asistir a las carreras y trabajar en el AMRTC en Silverstone, donde lidera la dirección técnica del equipo", señalaron fuentes de la escudería.

Horner vuelve a escena

Según la prensa anglosajona, el candidato perfecto para estar al frente de Aston Martin es Christian Horner, aunque bien es sabido que la salida de Newey de Red Bull se debió en gran parte al mal ambiente generado en el equipo la denuncia por acoso contra Horner.

En noviembre del pasado año ya se relacionó a Horner con Aston Martin cuando Cowell fue desplazado del cargo, pero el equipo de Lawrence Stroll desmintió el rumor de forma tajante. Ahora, en este nuevo contexto de crisis, el nombre del que fuera jefe de Red Bull durante dos décadas, vuelve a la primera línea.

El inglés, de 52 años, fue despedido el pasado mes de julio tras un año turbulento, poniendo fin a una larga etapa de éxitos, con ocho títulos mundiales de pilotos y seis campeonatos de constructores junto a Newey.

Recientemente, Horner, junto con un grupo de inversores, mostró interés en adquirir una participación del 24% en Alpine, actualmente propiedad del fondo inversor Otro, pero su ‘archienemigo’ de Mercedes Toto Wolff podría bloquear esta operación, efectuando una contraoferta para quedarse con el paquete accionarial.