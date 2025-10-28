Aston Martin anuncia a Jak Crawford como piloto reserva para 2026

Con prácticamente todas las alineaciones resueltas para 2026 (eso sí, a la espera de conocer la decisión de Red Bull y Racing Bulls), Aston Martin reveló durante la jornada del martes que Jack Crawford se convertirá en el tercer piloto de la escudería de cara al nuevo curso de Fórmula 1, que dará el pistoletazo de salida en Australia, el próximo 6 de marzo. Y lo hará en condición de reserva.

Así lo anunció el equipo británico a través de un comunicado compartido en redes sociales. "Hoy hemos anunciado que el joven piloto Jak Crawford se convertirá en el tercer piloto del equipo para la temporada 2026 de Fórmula 1. Jak desempeñará el papel de piloto reserva del equipo en todas las carreras de la próxima temporada", anunciaba el escueto mensaje. Será, por lo tanto, el sustituto de Lance Stroll o Fernando Alonso en caso de ausencia.

Precisamente, el piloto estadounidense, de 20 años, ya formó parte del box de Aston Martin el pasado fin de semana. Fue durante los Libres 1 del Gran Premio de la Ciudad de México. Jak se puso al volante del AMR25 de Stroll en el Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de que el piloto titular ocupase de nuevo su asiento para la FP2, segunda sesión de la primera jornada del fin de semana.

Lo hizo como una de las dos tandas en las que los equipos deben tener a 'rookies' al volante de sus monoplazas, con el fin de darles rodaje y experiencia de cara a un posible salto a la categoría en un futuro. En la jornada del viernes en el trazado mexicano, el estadounidense terminó en la antepenúltima plaza (19ª), después de rodar un total de 29 vueltas y a 1.991 segundos del mejor tiempo, el del ya muy experimentado Charles Leclerc (1:18.380).

El piloto, nacido en Charlotte, fue subcampeón del Campeonato NACAM de Fórmula 4 en 2018-19 y de ADAC Fórmula 4 en 2020. Desde 2023 compite en Fórmula 2, donde ha logrado llevarse seis victorias. En 2020 fue fichado por Red Bull para su Equipo Júnior, pero en 2024 cambió de aires y pasó pasó a ser miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos de Aston Martin, escudería que le dio la oportunidad de debutar en 'El Gran Circo'.

Una jornada dedicada a los 'rookies'

El pasado fin de semana, nueve de las diez escuderías pusieron a un novato al volante de sus monoplazas. Sauber fue el único equipo en toda la parrilla que tiró de sus titulares, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, que acabaron en el 'top 5'.

El mejor de los novatos fue Arvid Lindblad, que terminó sexto con el Red Bull, a tan solo 0.617s del mejor tiempo marcado por el piloto de Ferrari. Cabe recordar que el británico es una de las opciones de la escudería de Milton Keynes de cara a su dupla de pilotos para 2026, en la que ya tiene plaza asegurada Max Verstappen.