Aston Martin alucina con Newey y Cardile: "Aspiramos a estar al frente de la F1"

La ilusión parece el único sentimiento que se desprende en Aston Martin de cara a 2026. A pesar de que la escudería verde está lejos del resto de equipos esta temporada, los británicos han adoptado el plan de confiar todo al futuro con el cambio de reglamentación. Y en ese escenario, quienes entran en juego son los nuevos fichajes de Lawrence Stroll: Enrico Cardille y Adrian Newey.

A las puertas del último tercio de la temporada de Fórmula 1, Andy Cowell, director de Aston Martin, ha analizado los cambios recientes de la escudería pensados en poder asaltar la primera línea del campeonato en un futuro más próximo que lejano. Los resultados en la actualidad distan mucho de donde el equipo quiere estar, pero desde dentro de la escudería son optimistas: "Desde que presentamos nuestro paquete de actualización en Imola, la valoración ha sido en gran medida positiva. Hemos mejorado aún más con elementos como el nuevo alerón delantero", expresa Andy.

"Hubo un enfoque colectivo y minucioso en todo el equipo para diseñar y producir las actualizaciones y luego maximizar el rendimiento del coche". A pesar de estar satisfechos con la ligera mejoría del monoplaza, en Aston Martin no ocultan el verdadero plan que llevan siguiendo desde hace tiempo: "Por supuesto, nos encantaría dedicar más energía al AMR25, pero ahora dedicamos casi todo nuestro tiempo al coche del 2026. Con los escasos recursos que aún se dedican al AMR25, es realmente positivo ver cómo los líderes de departamento han colaborado para determinar la mejor dirección de desarrollo y optimización".

El impacto de Cardile y Newey

Y en pos de ser competitivos en 2026, Aston Martin ha creado un equipo temible con el epicentro puesto en figuras como Adrian Newey y Enrico Cardille. Respecto al primero, su mano ya se ha hecho notar estos meses: "Ha dado un gran impulso al enfoque que está adoptando el equipo y la gente disfruta de su trabajo; están sonriendo ante los resultados que están viendo", confiesa Cowell. "Nos centramos en lo que podemos hacer día a día para garantizar que el rendimiento del AMR26 sea el máximo posible, pero también en cómo podemos seguir mejorando todo lo que tenemos a nuestra disposición, ya sea optimizando las herramientas de vanguardia que tenemos, capacitando a nuestro personal para que aprovechen al máximo esas nuevas herramientas o perfeccionando los métodos de ingeniería que utilizamos".

Adrian Newey y Andy Cowell, al frente del área técnica de Aston Martin / Aston Martin F1 Team

En lo que respecta a Cardile, a pesar de incorporarse recientemente al equipo, su integración ha sido todo un éxito: "Enrico es un ser humano maravilloso con una gran experiencia en la F1, tanto en términos de métodos organizativos como de comprensión técnica", expresa. "No ha estado con nosotros por mucho tiempo, pero el equipo ya puede sentir esa experiencia a través del impacto temprano que ha tenido, y estoy emocionado de ver cómo eso se desarrolla aún más a medida que se integra completamente y conoce a todos. En lo personal, poder trabajar con gente como Enrico, Adrian y todas las mentes fantásticas que tenemos en el equipo, mientras aspiramos a llevar a Aston Martin al frente de la parrilla de F1, es enormemente emocionante".

