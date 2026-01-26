Aston Martin y Alonso se pierden el inicio de los test en Barcelona

A la espera de que Aston Martin informe de sus planes definitivos para esta primera semana de test de F1 en el Circuit de Barcelona, se da por hecho que el nuevo AMR26 no rodará como mínimo hasta el miércoles.

'Motorsport.it', que afirma que el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll superó hace meses los 'crash test' de la FIA y que el retraso se debe a problemas en el ensamblaje del coche, pero sobre todo a que Adrian Newey prefiere apurar al límite y tener más días de desarrollo para la aerodinámica, tras la recalibración del simulador y la calibración final del túnel de viento.

En todo caso, para Aston Martín y el resto de equipos, esta primera tanda de pretemporada en Barcelona, -que se desarrolla a puerta cerrada y en la que los equipos pueden elegir tres de los cinco días disponibles para poner a prueba sus coches-, es solo un aperitivo ante los test de fiabilidad de Bahréin, del 11 al 13 de febrero y ya más enfocado al rendimiento de sus coches en la tercera última tanda, del 18 al 20 de febrero, también en el circuito de Sakhir.

A diferencia de Williams, que lleva retraso por la pruebas de choque de la FIA y sus graves problemas de sobrepeso, Aston Martin sí se encuentra en el Circuit y sí tiene previsto participar en los test. Sin embargo, los de Silverstone podrían ser los últimos en hacerlo, ya que este lunes siete equipos ya han iniciado su pretemporada: Mercedes, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac. Y McLaren y Ferrari tienen previsto comenzar el martes. Además, los de Maranello ya rodaron el viernes en Fiorano tras la presentación oficial del SF-26.

Adrian Newey no está dispuesto a comprometer el diseño del AMR26, aunque sea a costa de sufrir ciertos retrasos y perder horas en pista. Según informa 'SoyMotor', Aston Martin tiene menos de 10 kg de sobrepeso, mientras que hay equipos con bastantes kilos de más, por lo que la situación a estas alturas no es preocupante.

El nuevo socio de motores, Honda, tampoco ha estado exento de problemas en el desarrollo de la unidad de potencia, como reconoció la pasada semana el propio presidente de HRC, Koji Watanabe. “Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos a ganar. Sin embargo, el reglamento de 2026 es, desde el punto de vista técnico, extremadamente desafiante, y tal vez tengamos dificultades de inicio”, señaló.

En cualquier caso, ante la perspectiva del cambio reglamentario más extremo de la F1 en los últimos años y con un largo campeonato de 24 grandes premios por delante, no debe cundir el pánico: lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba.