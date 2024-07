Aston Martin y Alonso se aferran a Spa para salir del lío

El fin de semana de Aston Martin en Hungría ha salido peor de lo esperado. Alonso dijo el jueves que si los dos coches terminaban en los puntos sería "una buena señal", pero él no lo consiguió y su compañero Lance Stroll arañó solo uno, desobedeciendo órdenes de equipo para terminar décimo. El importante paquete de mejoras aerodinámicas que han introducido los de Silverstone sigue pendiente de evaluación y el equipo mira ya a la siguiente carrera en Spa-Francorchamps, la última antes del parón estival, con expectativas de poder optimizar las actualizaciones.

El director del equipo Mike Krack, es de los que prefieren ver el 'vaso medio lleno' y asegura que se van esperanzados del Hungaroring, un circuito difícil para las características de su monoplaza, porque les ha permitido "entender" el paquete de evoluciones. "No estamos contentos, porque no tenemos los dos coches en los puntos, pero un punto siempre está bien. Fue un punto muy difícil en una pista donde no esperábamos ser competitivos. Las altas temperaturas y las curvas muy largas no juegan a nuestro favor", valoró el jefe de Aston Martin.

"Con el nuevo paquete que tenemos vamos a Spa, un circuito totalmente distinto, con muchas rectas, muchas subidas y bajadas y muchas curvas de alta velocidad y creo que puede ser mucho más propicio para nuestras fortalezas. Somos positivos", advierte, motivado el luxemburgués.

Alonso, crítico

La consigna en Aston Martin está clara: Han comprendido las debilidades del AMR24 y están trabajando a toda máquina para corregir el rumbo en el segundo tramo del campeonato. Fernando Alonso se esfuerza en trasladar este mensaje en cada una de sus apariciones ante la prensa, aunque no parece convencido y de hecho, en Hungría sus tono crítico o incluso de desdén fue constante.

El sábado, tras la clasificación, en la que se exprimió para lograr un valioso séptimo puesto en parrilla, estalló contra la FIA por frenar su vuelta rápida cuando le quedaba una curva para acabar, mostrando la bandera roja por el accidente de Tsunoda: "Es sorprendente siendo el accidente detrás, en la curva ocho", dijo ante los medios. Después se le vio discutiendo con el delegado técnico de la federación, Jo Bauer.

Tras la carrera, tampoco se mostró satisfecho con la estrategia de Aston Martin: “Cuando paramos en la vuelta siete ya supe que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con nuestro coche, un set de gomas medias y uno de duras es misión imposible. Todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia por la mañana y no sé por qué paramos en la vuelta siete. Pero ahora ya es demasiado tarde, intentaremos aprender cosas y llegar a Spa más fuertes”, advirtió

Como McLaren, también Aston Martin quiso que Lance Stroll cediera la posición a Alonso, pero a diferencia de Norris, el canadiense hizo caso omiso de las órdenes. "Te sugiero que aflojes y dejes pasar a Fernando. Está cuatro segundos por detrás", le dijeron por radio a Stroll al final de la carrera. Sin embargo, el #18 continuó hasta la meta para terminar a siete décimas del RB de Tsunoda y 4.484 segundos por delante de Fernando.

El asturiano se mordió la lengua cuando le preguntaron por este episodio y respaldó la actuación de su equipo: "Me mandaron dejar pasar a Lance para atacar a Yuki, estuvo cerca en las últimas vueltas pero no se pudo. Creo que Lance estuvo intentando hasta la última curva pasar a Tsunoda, así que creo que fue lo correcto. Es un punto para el equipo, me da igual quien lo coja”, dijo.

Alonso sigue noveno en el campeonato, cada vez más lejos del octavo, George Russell, a 71 puntos. Una situación frustrante, que él mismo se encargó de subrayar al valorar la victoria de Oscar Piastri, el séptimo vencedor distinto en las trece carreras disputadas esta temporada: "La pena es que entre tantos ganadores nosotros no estamos en esa lista, ni cerca tampoco. Tenemos que mejorar más".