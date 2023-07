En Aston Martin no se aclaran con Alonso

El piloto asturiano y la marca británica tuvieron serios problemas de comunicación durante el Gran Premio de Austria No es la primera vez que pasa, en Mónaco ya surgieron problemas similares

La comunicación es clave para mantener una buena estrategia en una competición de motor. Como mejor táctica tengas, mayor probabilidades hay de conseguir un buen resultado en una carrera, echo que en Aston Martin todavía no han entendido.

Ya son varios grandes premios donde Fernando Alonso ha acabado indignado con la marca británica de su monoplaza. En Montecarlo la presión de sus ingenieros hicieron que aumentara la presión en el piloto y se tomaran decisiones precipitadas que le privaron de la victoria. En el último Gran Premio, el de Austria, sucedió una situación similar.

Durante el transcurso de este, los mecánicos no se aclararon con Fernando Alonso a la hora de entrar en boxes y así se lo hicieron mostrar por radio. Cierto es que fue una carrera complicada con la aparición del coche de seguridad virtual, pero eso no impidió que hubiera una falta de entendimiento entre ambas partes.

En primer lugar falló la comunicación a la hora de hacer la primera parada para cambiar neumáticos. Fernando Alonso no vió nada claro cuando su equipo de mecánicos le ordenó que siguiera en pista en vez de entrar al garaje. Más cuando poco después cambiaron su decisión dos veces: primero le dijeron de entrar, pero poco después cancelaron la orden pero ya era demasiado tarde, el asturiano ya iba camino del Pitlane.

El segundo error de Aston Martin se produjo a la hora de volver a entrar en boxes para cambiar neumáticos de nuevo. Los ingenieros le avisaron en la vuelta 44 de que debía entrar, pero el mensaje le llegó tarde a Fernando, hecho que hizo cabrearse con su jefe mecánico: "Siguiente vuelta. No me puedes avisar tan tarde, colega". Los malentendidos continuaron ya que la marca no tenía claro qué tipo de neumáticos tenían que poner al coche y se lo hicieron saber al asturiano. Alonso tampoco lo sabía en ese instante y por suerte Aston Martin pudo solucionar el problema fijándose en las otras escuderías, optando finalmente por otro juego de medios. Acertaron en la decisión, pero el ritmo de carrera no les hizo luchar por alcanzar mayores objetivos, acabando en quinta posición.

Fernando Alonso reconoce que la comunicación entre ambas partes es un punto a mejorar. De hecho tuvo que pedir calma por radio para no repetir los errores de Mónaco. En declaraciones a Sky Sports al acabar el Gran Premio, el piloto español estaba contento con lo sucedido pero avisa: "Creo que tal vez necesitamos una comunicación un poco más clara para las paradas en boxes".