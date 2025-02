¿A qué pueden aspirar Alonso y Aston Martin en 2025?

Después de meses de espera, la próxima semana la Fórmula 1 vuelve a la acción con tres días de ensayos de pretemporada (26-28 febrero) en el circuito Sakhir de Bahrein. Los últimos días, salvo las excepciones de Ferrari y Williams, que sí han puesto en pista sus coches reales para 2025, hemos visto solo monoplazas ficticios para mostrar solo las decoraciones que lucirán este año en parrilla. Pero se acerca la hora de la verdad, también para Fernando Alonso y Aston Martin.

Ayer, en el evento organizado por la F1 en Londres, que reunió a las diez escuderías, los de Silverstone se erigieron sin duda en los 'ganadores' del show. Alonso y Stroll aparecieron en el 02 Arena al más puro estilo James Bond, mientras en el escenario la cantante nigeriana Tems daba la bienvenida al coche de Aston Martin, en verde y lima, con una soberbia actuación. Antes, en rueda de prensa, las palabras de Fernando no sonaron tan glamourosas. Después del sufrimiento del año pasado, saben que les espera un duro camino para remontar.

Muy lejos

En 2023 Alonso consiguió ocho podios en su primer año con el equipo propiedad de Lawrence Stroll, que sigue empeñado en construir una escudería capaz de desafiar a los grandes de la parrilla y pelear por victorias y campeonatos a corto o medio plazo, sin importar lo que cueste y a golpe de talonario. Pero, pese la inversión, la última temporada fue un infierno para Fernando y Lance Stroll. El asturiano terminó noveno con 70 puntos y su compañero, 13º con 24. Aston Martin 'maquilló' estos resultados con un quinto puesto en el Mundial de constructores, aunque muy lejos de los cuatro de cabeza: 94 puntos frente a los 468 que consiguió el equipo que le precedía, Mercedes y a 'años luz' de los 666 que sumó McLaren para llevarse el título.

"¿El objetivo para este año? Hay que ser prudentes, porque el año pasado sufrimos un poco, sobre todo al final de temporada, y sólo han pasado tres o cuatro meses desde Abu Dhabi. El objetivo para nosotros es hacerlo todo a la perfección, vamos a ver a dónde nos lleva esto y ojalá crezcamos a lo largo del curso. Estoy listo, el equipo ha trabajado duro para prepararse para el desafío de este año", dijo Fernando, adoptando la consigna de perfil bajo de su equipo, que ha acometido una profunda reestructuración a nivel de cúpula directiva y quiere empezar a sentar las bases de futuro sin ruído ni estridencias. Han aprendido de sus errores del pasado.

"En las dos últimas temporadas hemos terminado en quinta posición en el campeonato de constructores. Este año habrá una competencia muy fuerte y los detalles marcarán la diferencia, tanto por puntos como por resultados en el Campeonato del Mundo. Un buen año para nosotros significa, al menos, igualar el año pasado. Hicimos quintos en constructores y no creo que fuésemos los quintos más rápidos al final del año. Y por eso tenemos que volver, al menos, a esos logros a lo largo del año", subrayó Alonso.

"En primer lugar, tenemos que ver el coche en la pista, luego creo que se necesitarán al menos tres o cuatro carreras para entender los valores, tanto los nuestros como los de los demás", advirtió el bicampeón español, que a sus 43 años mantiene la motivación de la primera de sus 22 temporadas en Fórmula 1. Este domingo 23 de febrero, antes de que empiecen los test de Bahrein, Aston Martin presentará oficialmente su nuevo AMR25, que pondrá en pista para un 'filming day' el lunes 24. A partir de ese momento podremos empezar a hacernos una idea de lo que cabe esperar del coche.

La influencia de Newey

La F1 aborda una temporada de transición hacia el cambio de reglamento en 2026 , cuando los de Silverstone tendrán que empezar rédito de su macro inversión en infraestructuras y talento. En marzo se incorpora al equipo Adrian Newey y la duda en estos momentos es si el ingeniero estrella de la F1 se volcará en el coche del próximo año o tendrá ya alguna influencia en el desarrollo del actual ARM25. Alonso aseguró que nadie en el equipo lo tiene claro.

“Adrian va a ser un alma libre, no se le puede decir lo que tiene que hacer. El día que llegue, si nos puede echar una mano en el 2025, bien. Si quiere trabajar solo en 2026, bien también. Porque entonces es que tiene las ideas claras y no quiere perder un solo día. Se lo pregunté varias veces a Lawrence Stroll y siempre me dice que no cree que podamos controlarle”, reveló el asturiano. En todo caso, el equipo cree haber detectado el origen de sus problemas de la pasada temporada.

"Perdimos algunos meses en evoluciones que pensábamos que irían bien y luego no funcionaron, volvimos a paquetes aerodinámicos de inicio de año. Eso nos lastró un poco durante toda la temporada. Y nos sigue lastrando. No teníamos que mejorar el coche de Abu Dhabi, sino el de Japón, así que hemos ido con muchos meses de retraso. Eso nos ralentiza en cuanto a desarrollo y expectativas. Hay que mejorar, poner evoluciones en el coche y que funcionen. Hemos identificado el porqué, sabemos dónde se perdía el equipo intentando mejorar y por qué no se trasladaba siempre a la pista, ahora tenemos otro método que creemos que es más robusto y es lo que me gustaría ver", confesó Alonso en Londres.