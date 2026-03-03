Arvin Lindblad, el único rookie que irrumpe en la Fórmula 1 en 2026

Empieza la cuenta atrás para el primer GP de la temporada 2026 de Fórmula 1. Un curso que arrancará en Albert Park (Australia) este fin de semana, marcado por la expectación de saber qué tipo de carreras ofrecerá el nuevo cambio de reglamento que tanto ha dado que hablar durante la temporada. En cuanto a la parrilla, pocos cambios, más allá del aterrizaje de Cadillac y sus dos pilotos, viejos conocidos de 'El Gran Circo', Valtteri Bottas y Checo Pérez. Pero lo cierto es que la categoría también dará la bienvenida a Arvin Lindblad, el único rookie para este año.

A sus 18 años, el joven talento británico aterriza en el Visa Cash App Racing Bulls, el segundo equipo de Red Bull en la máxima categoría del automovilsimo mundial, donde compartirá equipo con Liam Lawson, que afronta su segundo curso en la categoría. El futuro de Lindblad ya auguraba grandes posibilidades tras fichar por la fábrica de talentos del Red Bull Junior Team en 2021, con tan solo 13 años.

En su currículum puede presumir de establecer el récord de ganador más joven de la historia en Fórmula 3 (16 años, 6 meses y 21 días) y también de Fórmula 2 (17 años, 8 meses y 11 días), y ha formado parte de algunos de los equipos más prestigiosos de las categorías inferiores, como el Prema Racing o el Campos Racing. En la categoría inferior cosechó un total de cuatro victorias y otras tres en la intermedia. Además, cerró el curso 2025 llevándose el Campeonato de Fórmula Regional de Oceanía.

Fue a principios del pasado mes de septiembre cuando Red Bull anunció su equipo al completo para 2026, confirmando a Max Verstappen y Isack Hadjar como pilotos del equipo principal. Sorprendió a muchos el salto al segundo equipo del joven británcio, que tan solo disputó un curso en Fórmula 2, acabando sexto al terminar el campeonato en la ronda de Yas Marina.

Un futuro prometedor

“El rápido progreso de Arvid lo señala como uno de los talentos jóvenes más destacados del deporte”, dijo Alan Permane, director de Racing Bulls. “Juntos, él y Lawson conforman una pareja sólida y dinámica, una que encarna la ambición y el espíritu juvenil de VCARB mientras entramos en una nueva era transformadora para la Fórmula Uno”, expresó el magnate.

El británico fue uno de los pilotos que más giros dio a lo largo de los test de pretemporada que se disputaron tanto el el Circuit de Barcelona-Catalunya como en Bahréin. El objetivo no era otro que acumular experiencia, datos y entrar en sintonía con el nuevo reglamento de la categoría. Pero si algo juega a favor del joven talento es que él ya parte con las nuevas normas desde el minuto 1. El último día lo cerró a 2.157 del mejor tiempo de Charles Leclerc tras rodar un total de 165 vueltas.

"Desde convertirme en piloto de Fórmula 1… lo mejor ha sido simplemente convertirme en piloto de Fórmula 1", declaró Lindblad en una charla en BBC Sport. Ahora afronta una nueva temporada con muchas ganas y cumpliendo el sueño de toda una vida: estar entre los 22 mejores pilotos del mundo.