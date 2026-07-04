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FÓRMULA 1

Así arruinó Checo la escalada de Alonso en Gran Bretaña

Un optimista intento de adelantamiento del mexicano ha acabado con las expectativas de Alonso en Silverstone y le ha costado 10" de sanción al de Cadillac

Momento del toque de Checo y Alonso

Momento del toque de Checo y Alonso / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Sin mejoras, como mínimo hasta Hungría (chasis) y Países Bajos (motor), Fernando Alonso afronta los fines de semana de gran premio sin demasiados alicientes, condenado a pelear al fondo de la parrilla, como ha ocurrido en Silverstone. Solo le queda rodar y tratar de exprimirse al máximo al volante del AMR26.

Y una de sus escasas oportunidades de lucimiento son las salidas, como la que este sábado ha brindado a los aficionados en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. Una auténtica demostración de habilidad y 'manos'.

Pero ya se sabe que los males nunca vienen solos y Alonso ha tenido que sobreponerse a la embestida del Cadillac de Sergio Pérez, que ha hecho aún más difícil y cuesta arriba su carrera. El mexicano ha intentado un optimista adelantamiento por el interior en la curva 3 de Silverstone, ha dejado sin espacio a Fernando y ha arruinado su esfuerzo de salida.

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A Checo le han caído 10 segundos de sanción por su acción, pobre consuelo para Fernando, que ha cruzado la meta en 20ª posición, por delante de Pérez. No es la primera vez que ambos se encuentran en pista esta temporada. Lógico, teniendo en cuenta que Aston Martin y Cadillac son los últimos en el campeonato.

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