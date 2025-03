Los argumentos de Red Bull para 'cargarse' a Lawson

Este jueves se ha confirmado lo que ya era un secreto a voces desde el GP de China: Liam Lawson ha perdido su asiento en Red Bull en favor de Yuki Tsunoda y a partir del próximo GP de Japón (4-6 abril), volverá al segundo equipo Visa RB.

Una decisión que 'fulmina' al joven piloto neozelandés, de 23 años, comprometiendo seriamente su futuro. Los jefes de la escudería, Helmut Marko y Christan Horner, han explicado los motivos que les han llevado a degradar a Lawson sin margen de reacción y tras solo dos carreras.

Red Bull quiere que Max Verstappen tenga a un compañero que esté lo más cerca posible de él y que permita al equipo pelear por los dos títulos mundiales, pilotos y constructores. El primero es una cuestión de prestigio, el segundo es un tema económico.

Sergio Pérez , el único de los compañeros de Max que no procedía de la cantera Red Bull, que dirige Marko con mano de hierro, parecía el candidato ideal. Y de hecho durante mucho tiempo estuvo a la altura de lo esperado, conquistando seis victorias y finalizando subcampeón en 2023, cuando los de Milton Keynes conquistaron su último mundial de equipos.

La elección de Lawson

Pero la temporada pasada el rendimiento del mexicano cayó en picado y a pesar de haber renovado en junio por dos años, en diciembre Red Bull rescindió su contrato. El elegido para reemplazarle fue Liam Lawson. El neozelandés contaba con 11 carreras de experiencia, todas de ellas en Racing Bulls, reemplazando a Daniel Ricciardo.

A pesar de que Yuki Tsunoda destacó en los test de Abu Dhabi, cuando tuvo la oportunidad de subirse al RB20, la decisión ya estaba tomada y Lawson fue confirmado para el primer equipo, dejando al japonés, protegido de Honda, en el Visa RB.

En 2025, Lawson no ha respondido a las expectativas, firmando los peores resultados de un debutante en Red Bull. Ni en Australia, ni en China logró puntuar (en Melbourne se accidentó) y sus clasificaciones fueron desastrosas, cayendo eliminado siempre en Q1 y con los peores cronos al volante de un RB21 que solo Max sabe controlar.

Y es que a pesar de que el coche no está aún para desafiar a los McLaren y es difícil de conducir, el tetracampeón se fue de China con un segundo y un cuarto puesto, segundo en el campeonato a ocho puntos del líder Lando Norris.

"En Australia tuvo un fallo en el turbo en la tercera sesión de entrenamientos. Echó de menos los kilómetros que perdió por ello. Lo que ha hecho hasta ahora, por supuesto, ha sido demasiado poco. Necesitamos un segundo piloto fuerte, aunque solo sea por cuestiones tácticas de equipo", argumenta Helmut Marko al medio austriaco OE24.

Liam no pudo cumplir desde el primer día en Australia. Luego entró en una espiral descendente. Es como un boxeador que ha sido derribado; es muy difícil salir Helmut Marko

"Yuki era demasiado inconsistente. Por eso elegimos a Lawson por unanimidad. Pero bajo la creciente presión, no pudo cumplir desde el primer día en Australia. Luego entró en una espiral descendente. Es como un boxeador que ha sido derribado; es muy difícil salir. En ese sentido, cometimos un error al elegir a Liam", asume.

También el director de Red Bull Christian Horner subraya que se trata de una decisión motivada por la necesidad de sumar puntos con sus dos pilotos. "Fue difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, tomamos colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano. Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato del Mundo de Pilotos y recuperar el de Constructores, y ésta es una decisión puramente deportiva"

"Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual. También tiene sentido actuar con rapidez para que Liam pueda ganar experiencia, mientras continúa su carrera en la F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien", matiza.

La crítica de Max

Verstappen, que ya ha tenido seis compañeros en F1 y siempre ha sido muy superior a ellos, no parece estar conforme con este prematuro intercambio Lawson-Tsunoda. En China, el neerlandés sugirió que su compañero quizá sería más competitivo con el coche de Racing Bulls ya que el RB21 era muy complicado. Muchos lo interpretaron entonces como un 'palo' de Max, pero ahora, aunque no se ha pronunciado al respecto, le ha dado un revelado 'me gusta' al mensaje de su compatriota Giedo van der Garde, muy crítico con Red Bull por la presión a Lawson.

Según el medio más próximo a la familia Verstappen, el neerlandés De Telegraaf, Max piensa que el gran problema que tiene Red Bull no es tanto su segundo piloto, sino un RB21 nervioso y subvirador que difícilmente podrá aspirar a ganar carreras este año sino enderezan el rumbo en Milton Keynes.

Todos los compañeros de Verstappen en F1 / @F1

"¿La victoria? Si abandonan los de delante quizás si...", ironizó Verstappen en China cuando le preguntaron por sus posibilidades antes de la carrera del domingo en Shanghai. En este sentido está prevista una importante cumbre a la que asistirá el campeón en Milton Keynes, tal como ha revelado Marko: "El objetivo principal de esta reunión es que Max se siente con los técnicos y repasen los próximos pasos. Los deseos y críticas de Max deben abordarse con calma", ha señalado.

"Es cierto que el RB21 es difícil de pilotar. El Racing Bull es más fácil de manejar y muy rápido en una vuelta de clasificación. Pero en carrera está muy por detrás del monoplaza de Red Bull Racing", ha añadido el austríaco, principal avalador del cambio por Tsunoda: "Yuki es un Yuki diferente al de años anteriores. Está en su mejor momento", considera.

La rivalidad Tsunoda-Lawson

A partir de la próxima semana en Japón, Tsunoda tendrá que empezar a demostrar que es mejor que Lawson, con que desde siempre ha mantenido una intensa rivalidad. Como compañeros en el Visa RB, ambos sabían que tarde o temprano el puesto de Checo Pérez iba a quedar vacante y que se lo jugarían entre ellos.

Ambos se conocen desde hace mucho tiempo, ya que formaron parte del Red Bull Junior Team durante bastante tiempo y también compitieron entre sí en varias categorías inferiores.

"Debutar con Red Bull en mi país, lo firmo cien por cien. Es mi momento", soltó Yuki durante el GP de China, cuando peor lo estaba pasando Lawson, último en parrilla con incontrolable RB21. El neozelandés, airado, le replicó con dureza: "Fui compañero de equipo con él en F3 y le gané. En la Euro Fórmula, también le gané. Y luego en la F1 la temporada pasada. Ahora es mi momento", dijo Liam. Visto lo visto, se equivocaba.