Arabia presiona a la F1 para volver este año

El calendario de Fórmula 1 contempla 22 grandes premios en 2026, después de que la FIA y la FOM se vieran obligados a suspender hasta nuevo aviso las carreras programadas en Bahrein y Arabia durante el mes de abril. Sin embargo, no todo está perdido, según los gestores del campeonato, que trabajan para intentar reubicar ambas citas este mismo año. Una misión compleja, aunque no imposible, tal como asegura Stefano Domenicalli.

El conflicto bélico en Oriente Medio, que llevó a Irán a atacar a sus vecinos en la región después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, no dejó otra alternativa a la Fórmula 1 y la FIA que anunciar que los dos grandes premios no podían "celebrarse en abril" tal como estaba previsto. Pero no hablaron expresamente de cancelación, dejando en el aire la posibilidad de recuperarlos más adelante.

Domenicali, director ejecutivo de la F1, ha advertido recientemente que "podríamos recuperar al menos una" y según adelanta el portal RacingNews365, el italiano apunta al fin de semana del 2 al 4 de octubre, entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.

Si se trata de salvar una de las dos carreras, Bahréin es la opción más factible para las escuderías. Sin embargo, el gobierno de Arabia Saudí está presionando intensamente para volver al calendario.

El martes, durante la presentación del Rally Dakar 2027, que mantiene íntegramente su escenario en Arabia, el príncipe Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y optimismo respecto a la seguridad el país.

"Los recientes acontecimientos en la región han despertado interrogantes, pero también respuestas. Arabia Saudí ha demostrado que la vida cotidiana en el reino continúa, el deporte continúa y los espectadores siguen llenando los estadios porque se sienten seguros", insistió.

En base a la distribución del actual el calendario 2026, Arabia podría regresar encajada entre Qatar y Abu Dhabi, que se celebran inmediatamete después del GP de Las Vegas. La clausura del Mundial seguiría siendo en el circuito de Yas Marina, pero en este caso, se celebraría una semana más tarde, el 13 de diciembre.

Desde el punto de vista logístico, es una opción viable, pero la presión sobre el personal de las escuderías sería excesiva con cuatro fines de semana seguidos de competición y además en el tramo final de una temporada ya de por sí exigente y sobrecargada.

De hecho, mientras Arabia piensa en recuperar su plaza esta misma temporada, Qatar y Abu Dhabi tampoco tienen la suya asegurada en función de cómo evolucione la escalada bélica en Oriente Medio. La organización del Dakar se ha desmarcado de las demás categorías del motor, la F1, el WEC y MotoGP, al ratificar su compromiso para continar corriendo en Arabia, pero a estas alturas y por muchos cánones e intereses económicos que hayan de por medio, es difícil aventurar qué puede ocurrir en los próximos meses.