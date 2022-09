Los apuros económicos amenazan un final anticipado de las W Series en Singapur

Jamie Chadwick, campeona los dos últimos años, puede revalidar el título este fin de semana y la serie femenina podría concluir así Su impulsora Catherine Bond Muir negocia para poder correr las dos últimas pruebas en Austin y México y pagar los premios correspondientes a las pilotos

La tercera temporada del campeonato femenino de monoplazas W Series, que acompaña a la F1 en ocho grandes premios este año, podría tener un final abrupto y anticipado en Singapur. La serie atraviesa grandes dificultades , acuciada por los problemas financieros. Y deportivamente hablando, no hay color: Jamie Chadwick, campeona los dos últimos años, puede revalidar el título este fin de semana.

Catherine Bond Muir, impulsora de las W Series, ha reconocido la situación en el diario británico The Telegraph en vísperas del Gran Premio de Singapur, según el cual no parece probable que vayan a disputarse la séptima y octava prueba del calendario femenino, en Austin y México. Y lo que es peor, Bond Muir no puede garantizar que las pilotos reciban el dinero del premio que ofertaban.

El balance de cuentas presentado el pasado 5 de septiembre reveló que a fecha de 31 de diciembre de 2021 debían más de 8,3 millones de euros. El Campeonato debe "sumas significativas" a sus acreedores. La crisis económica global y la depreciación de la libra han complicado más la situación. Este fin de semana en el circuito de Marina Bay, las W Series contarán con menos personal a consecuencia de los apuros económicos, aunque Bond Muir mantiene la esperanza.

"Estamos teniendo muchas conversaciones ahora mismo y me siento muy optimista. Hemos tenido que luchar desde el primer día. Ha sido una batalla desde siempre, pero somos luchadores", señala la fundadora de las W Series en declaraciones a The Telegraph.

T