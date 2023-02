La apuesta de Verstappen tiene que ver con los neumáticos de Pirelli

Max Verstappen ve "una pequeña mejora" en los neumáticos para la temporada 2023 de la F1 Todos los equipos están realizando la primera toma de contacto con los nuevos neumáticos de Pirelli

Verstappen se ha mostrado optimista con la evolución de los neumáticos que ha presentado Pirelli para la temporada 2023 de la Fórmula 1. Todos los equipos están llevando a cabo los primeros test con los nuevos neumáticos y, en general, las sensaciones son bastante buenas. Es también el caso del vigente campeón del mundo Max Verstappen, que está realizando los test en el circuito de Abu Dhabi.

Durante la primera parte de la pasada temporada 2022, el piloto neerlandés tuvo problemas con el subviraje de los neumáticos de Pirelli, aunque hubo una gran mejora a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña. De cara a esta nueva temporada, Pirelli tenía como objetivo principal combatir ese problema. Es muy importante contar con unos neumáticos que rindan bien, ya que son el único punto de contacto del coche con el asfalto, y el año pasado hubo pilotos para nada satisfechos con el comportamiento de las gomas.

Verstappen ha declarado que la falta de competitividad durante el primer tramo de la temporada no fue solo a causa de los neumáticos, sino también del exceso de peso del coche de Red Bull: "El problema principal del año pasado no fueron los neumáticos, sino el peso del coche. Era tan excesivo que provocaba un comportamiento algo vago en la parte frontal del coche. Una vez empezamos a reducir el peso, el coche se volvió más ágil".

Sin embargo, no por ello hay que quitar el foco del problema del subviraje de los neumáticos: "Nunca en la vida, en ninguna categoría, me he subido a un coche que fuera rápido teiendo problemas de subviraje". Por todos es sabido que a Verstappen le gusta conducir coches con un tren delantero sólido y con la parte trasera algo más inestable, así que un posible sobreviraje podría beneficiar su conducción.

Aunque las primeras conclusiones de los test son muy positivas y el bicampeón del mundo se muestra optimista ante los avances de los neumáticos, ya que asegura que "ha habido una pequeña mejora", se mantiene conservador porque, a día de hoy, solo los ha probado en el circuito de Abu Dhabi: "tenemos que ver cómo se comportan en cada circuito para ver si funcionan en todos ellos". Hay muchas condiciones que influencian su rendimiento, como el estado de la pista o el tiempo pero, a pesar de estas incógnitas, Verstappen termina diciendo lo siguiente: "Confío en que todo va en la dirección correcta".