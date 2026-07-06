La apuesta de Sainz por Williams que hoy genera más dudas que certezas

Forma parte de la vida. Escoger una dirección o otra sin saber hacia donde te va a llevar. Tomar una decisión es exponerse al riesgo de acertar o equivocarse, y es posible que en estos momentos Carlos Sainz sienta que en 2024 estuvo más cerca de lo segundo que de lo primero. Pudo irse a Audi y Alpine. Pero decidió apostar por Williams. Y ahora, la temporada al volante del FW48 se está haciendo más cuesta arriba de lo que el madrileño pensaba.

Viniendo de Ferrari, donde había conseguido 4 victorias y 22 podios, sabía perfectamente que le esperaba un arduo camino por delante, lejos de la parte alta de la parrilla donde solía asentarse. Pero la inercia cambió a finales de 2025, cuando consiguió llevar el monoplaza de la fábrica de Grove al podio en Qatar y Azerbaiyán.

Carlos Sainz en Silverstone / PETER POWELL / POOL / EFE

Las expectativas eran altas para el año del cambio de reglamento. Se esperaba que en 2026 pudiesen ser líderes de la zona media de la parrilla. Pero la pretemporada ya dejó en evidencia serios problemas en el desarrollo del coche, y la fábrica tuvo que ausentarse en el 'shakedown' de Barcelona al no tener listo el monoplaza. Fue entonces cuando se supo que el principal problema era un sobrepeso que rondaba los 28 kilos.

Desde la escudería británica han estado trabajando sin descanso para reducir las diferencias e introducir mejoras, fichando nuevos rostros que pudiesen contribuir al desarrollo del monoplaza y trabajando en simulador, banco de pruebas y túnel del viento. Las últimas llegaron el pasado fin de semana en Silverstone... pero Sainz se mostró muy decepcionado al ver que nada había cambiado.

Una situación "preocupante y frustrante"

"Está claro que lo que hemos traído este fin de semana no ha funcionado, esperávamos un paso adelante significativo que no ha llegado. Empieza a ser preocupante y frustrante, porque no están mejorando las mejoras", se lamentaba tras terminar 12º en Silverstone, antes de recibir una monumental sanción de una vuelta en carrera por adelantar al coche de seguridad.

Lo peor de todo es que en Grove empiezan a no saber cómo solventar los problemas. "Cuando traes algo a la pista que en el túnel de viento es mucho tiempo por vuelta y en el simulador también y luego ves que has dado un paso muy pequeño adelante, eso quiere decir que hay algo que no está funcionando en nuestros cálculos, números y desarrollo... y es algo que preocupa", valoraba. "Con este set de reglas, por cualquier razón que todavía no entendemos, no somos capaces de desarrollar bien el coche", sentenciaba.

La realidad es que la escudería es cada fin de semana la que más sufre en la zona media de la parrilla, teniendo por delante dos equipos a los que pudo irse Carlos. De hecho, tras su aterrizaje en Alpine, Flavio Briatore quiso contar con sus servicios. Pero por aquel entonces querían ofrecerle un contrato largo y el '55' quería firmar uno corto para poder regresar cuanto antes a un equipo puntero en caso de tener la oportunidad. Audi, por su parte, también le tanteó. Y es que su padre tiene un fuerte vínculo con la escudería alemana.

Se decanto finalmente por Williams, y ahora Carlos está por detrás del A526 y el R26. A Sainz se le termina la paciencia en un momento clave, en el que la parrilla de cara a 2027 empieza a dibujarse. "En verano será el momento de pensar en ello y analizar las opciones. El equipo ya sabe cuáles son mis intenciones y mis prioridades, que son seguir aquí y continuar a largo plazo. Creo en la visión del proyecto, aunque ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante", aseguraba hace unas semanas. Tal vez, la frustración termine derivando en un cambio de aires.