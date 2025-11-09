La apuesta fallida de Alonso: "Mejor intentarlo y ser 14º que no hacerlo y acabar 12º"

Aston Martin fue de más a menos en Brasil, al menos en cuanto a resultados. Fernando Alonso empezó cuarto en libres, quinto en la ‘qualy’ sprint, sexto en la carrera corta del sábado y decimocuarto, fuera de los puntos, este domingo en Interlagos. El piloto asturiano, sin embargo, lo ve desde otra perspectiva.

“El resultado dice eso, empezamos rápidos, pero según avanzó el fin de semana los otros fueron progresando y nosotros parece que fuimos a peor. Pero no es que fuéramos a peor, es que el resto empezaron muy lentos”, analizó Fernando.

Alonso, que volvía a Brasil cuando se cumplen 20 años de su primer título mundial, se marcha con un discreto balance, los 3 puntos del sprint y el consuelo de haberlo intentado todo para mejorar el botín. "No teníamos ritmo. Sabíamos que sería difícil. Intentamos salir con los duros pero no funcionó", reconoció en DAZN.

"Pusimos los duros porque queríamos alguna ventaja estratégica o hacer algo diferente. Si hacíamos lo mismo del resto, terminaríamos detrás de ellos, pero no pudimos ni ir a una parada. Queríamos ver si llegábamos a la vuelta 40, pero en la 25 ya no había neumáticos. No daba el grip ni la durabilidad y tuvimos que parar", explicó. "Lo intentamos. Prefiero quedar 13º o 14º intentando algo, antes que quedar 12º sin intentar nada".

¿Qué cambió del sábado al domingo?, le preguntaron. Y Alonso, con una mueca de circunstancia, replicó: "Se perdió un poco el ritmo. No puedo ser del todo sincero, pero todos mejoran bastante", zanjó el bicampeón español.

Tras la carrera de Brasil y a falta de tres para el final de la temporada Aston Martin es séptimo en constructores con 72 puntos y tiene a Haas pisándoles los talones, con 70. El objetivo con el que empezaron este año de transición, mantenerse quintos por equipo, es ya inalcanzable.

“Me gustaría tener más puntos en esta parte de la temporada, perdimos entre 12 y 15 puntos por la fiabilidad. El motor en Mónaco, los frenos en China, la suspensión en Monza por una piedra que lanzó Norris. Echaremos de menos esos puntos, pero intentaremos sumar más puntos que los rivales”, lamentó Fernando.