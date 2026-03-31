¿Cómo aprovechar el parón de Mundial? Colapinto llevará el 'show' de la F1 a Argentina

La cancelación del Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 por el conflicto bélico en Oriente Medio ha dejado el mes de abril sin actividad.

Sin que haya previstos test oficiales o algún tipo de entrenamientos aprobados por la FIA, equipos y pilotos buscarán la forma de ocupar su tiempo libre en este inusual parón. Algunos, como Ferrari, ya han planificado su propio calendario de trabajo con dos citas. La primera será este miércoles con dos jornadas de pruebas TPC (Testing of previous cars), por lo que saldrán a pista con el SF-25.

Después, el 21 de abril, en Monza, la Scuderia aprovechará su segunda jornada de 'filming day' para trabajar en pista con Carles Leclerc y Lewis Hamilton.

Otros, como Franco Colapinto, aprovecharán para darse un baño de masas en su ciudad natal, Buenos Aires. Será el 26 de abril, apenas unos días antes del Gran Premio de Miami (del 1 al 3 de mayo), cuando el piloto de Alpine se ponga al volante de un Renault de 2012, concretamente un LotusE20, para acercar la Fórmula 1 a sus compatriotas. El bonaerense será el primer piloto en conducir un Fórmula 1 por la capital argentina.

Cartel promocional del evento / Redes sociales

La F1, de vuelta a Buenos Aires

El 'Roadshow' transcurrirá por un circuito urbano de unos dos kilómetros por el emblemático barrio de Palermo, entre las avenidas Libertador y Sarmiento. Un evento que devolverá la F1 a Argentina, país que no alberga un GP del campeonato desde el 12 de abril de 1998, con una prueba que se disputó en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, Buenos Aires.

Además de dos 'show runs', la jornada se completará con actuaciones musicales, actividades para los aficionados y fan forum con diferentes invitados bajo el nombre: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026. Habrá acceso gratuito en algunos sectores abiertos, aunque también habrá otros sectores más exclusivos, de pago. Se pondrán a la venta entradas para el Fan Zone (con simuladores y activaciones), Grandstands (tribunas) y un Hospitality de lujo que incluirá Garage Tours para ver de cerca el trabajo de los mecánicos en los boxes.

Emocionado

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", explicó un emocionado Colapinto. "Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico. Esto es para todos ustedes", comentó al respecto de esta exhibición.

Franco Colapinto debutó en la F1 en las últimas carreras del Mundial de 2024 y en 2025 sustituyó a Jack Doohan en Alpine. El pasado mes de noviembre firmó su renovación con la escudería francesa, siendo uno de los pilotos más prometedores del paddock. En este tiempo se ha convertido además en uno de los favoritos de los aficionados, especialmente de los argentinos que no habían tenido un representante en el Mundial en muchos años.