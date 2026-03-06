¿Cómo aparecen Fernando Alonso y Carlos Sainz en la presentación de la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha echado a andar este viernes en Australia. Albert Park abre la puerta a una temporada incierta con mucho trabajo por delante, un equipo más en la parrilla y McLaren defendiendo su reinado. Otro curso que promete ser más que entretenido con una alineación salpicada de veteranos y jóvenes.

Unas horas antes del inicio de esta incierta campaña, la F1 desveló de forma oficial su habitual vídeo-presentación de la parrilla. Ese minuto que emiten antes de cada Gran Premio y en el que se muestra a cada uno de los pilotos que conforman el campeonato.

Para este 2026 la organización del campeonato ha tenido una pequeña deferencia con Cadillac, la escudería que debuta en el Mundial, que ha tenido el honor de abrir este vídeo. El primero en aparecer es el veterano Checo Pérez, con un primer plano que muestra al mexicano en gesto serio en su vuelta a la F1 tras una temporada fuera de las pistas. Detrás, en un plano más largo aparece su compañero, otro veterano como Valtteri Bottas, en un plano más alejado.

Por orden de clasificación

Después llegan los dos pilotos de Alpine, Audi, Haas, Aston Martin, RB, Williams, Ferrari, Red Bull, Mercedes y los campeones, McLaren por estricto orden, tal y como acabaron el curso pasado en el Mundial de constructores.

Así, el vídeo lo cierra Lando Norris, flamante campeón de la temporada 2026. El piloto británico aparece en un plano alejado y señalando el número 1 con la mano. Toda una declaración de intenciones.

En lo que respecta a los españoles, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz se presentan con la misma pose sobria, seria, con los brazos abajos, sin hacer ningún gesto y en un plano largo.